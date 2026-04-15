El detalle clave de la lesión de Agustín Marchesín: cómo se produjo y qué dijo el médico
Un especialista explicó el mecanismo que generó la rotura de ligamentos del arquero de Boca y dio precisiones sobre su recuperación.
Mientras Boca asimila la dura baja de Agustín Marchesín, comenzaron a conocerse detalles más precisos sobre la jugada que derivó en la grave lesión. El doctor Jorge Pablo Batista analizó el episodio y aportó una mirada técnica sobre el momento exacto en el que se produjo la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El arquero apenas pudo disputar unos minutos del encuentro ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026 antes de tener que abandonar el campo de juego.
La acción, en apariencia inofensiva, escondía un movimiento determinante que terminó provocando la lesión. “El mecanismo lesional es imperceptible, pero si se analiza detenidamente cuando pisa antes de caer en la segunda jugada realiza un mecanismo de ligero valgo y rotación interna”, explicó Batista, al describir el gesto técnico que comprometió la estabilidad de la rodilla del futbolista.
La explicación médica pone el foco en un detalle casi invisible a simple vista, pero clave desde lo biomecánico. Ese leve movimiento de la articulación, sumado a la exigencia propia del juego, generó la ruptura ligamentaria que dejó a Marchesín fuera de competencia por varios meses. Otro aspecto que el especialista se encargó de aclarar es que la lesión muscular previa del arquero no tuvo incidencia en este episodio. El futbolista venía de superar un desgarro en el aductor, pero ese antecedente no guarda relación directa con la nueva dolencia.
Además, Batista brindó precisiones sobre los pasos a seguir en la recuperación: “Agustín será intervenido quirúrgicamente en los próximos días dependiendo de varios factores inherentes a la inflamación, dolor y rango de movimiento articular”. La operación será el primer paso de un proceso largo que demandará paciencia y trabajo específico.
En cuanto al tiempo de rehabilitación, este tipo de lesiones suele requerir entre seis y ocho meses para lograr el alta médica completa. El procedimiento incluye la colocación de un injerto que reemplaza al ligamento dañado, el cual debe atravesar un proceso de adaptación conocido como ligamentización.
Un dato que también se destacó fue la reacción inicial del arquero, quien intentó continuar en el partido pese al dolor. En ese sentido, el médico valoró la decisión del cuerpo médico en cancha de realizar el cambio de inmediato, remarcando que “el que debe tomar la decisión siempre es el médico”.
La lesión de Marchesín no solo representa una baja sensible para Boca, sino que también vuelve a poner en primer plano la complejidad de este tipo de dolencias, donde un gesto mínimo puede desencadenar consecuencias importantes.
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