El detalle clave de la lesión de Agustín Marchesín: cómo se produjo y qué dijo el médico

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En cuanto al tiempo de rehabilitación, este tipo de lesiones suele requerir entre seis y ocho meses para lograr el alta médica completa. El procedimiento incluye la colocación de un injerto que reemplaza al ligamento dañado, el cual debe atravesar un proceso de adaptación conocido como ligamentización.

Un dato que también se destacó fue la reacción inicial del arquero, quien intentó continuar en el partido pese al dolor. En ese sentido, el médico valoró la decisión del cuerpo médico en cancha de realizar el cambio de inmediato, remarcando que “el que debe tomar la decisión siempre es el médico”.

agustin marchesin

La lesión de Marchesín no solo representa una baja sensible para Boca, sino que también vuelve a poner en primer plano la complejidad de este tipo de dolencias, donde un gesto mínimo puede desencadenar consecuencias importantes.