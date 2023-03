Resultado y síntesis de Gimnasia-Colón

Síntesis de Gimnasia 0-0 Colón

#TorneoBinance 2023 | Fecha 6 | resumen de Gimnasia - Colón

Gimnasia (La Plata): Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Matías Melluso; Maximiliano Comba, Ignacio Miramón y Alan Lescano; Guillermo Enrique, Cristian Tarragona y Benjamin Domínguez. DT: Sebastián Romero.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gian Nardelli y Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza y Stefano Moreyra; Carlos Arrúa y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Juan Pablo Álvarez por Arrúa (C), 16m. Antonio Napolitano por Comba (GyE); 23m. Andrew Teutén por Schott y Julián Chicco por Perlaza (C), 25m. Alan Sosa por Lescano e Ivo Mammini por Tarragona (GyE); 29m. Ramón Ábila por Benítez (C); 38m. Eric Ramírez por Domínguez y Alexis Steimbach por Enrique (GyE).

Embed

Amonestados: Melluso y Sánchez (GyE). Perlaza, Arrúa, Garcés y Moreyra (C).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.