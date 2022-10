VIDEO: Ortigoza entró para el penal y San Lorenzo le ganó a Vélez

Allí el DT de San Lorenzo, Rubén Insúa, hizo entrar a Ortigoza. El veterano volante no falló y le dio los tres puntos a los de Boedo.

Síntesis de San Lorenzo 1-0 Vélez

¡CON el GOL AGÓNICO de ORTIGOZA, El CICLÓN venció al FORTÍN! | San Lorenzo 1-0 Vélez | Resumen

San Lorenzo: Augusto Batalla; Agustín Giay, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández y Malcom Braida; Juan Ignacio Méndez, Jalil Elías, Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa.

Vélez: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Emanuel Insúa; Mateo Seoane y Nicolás Garayalde; Julián Fernández; Walter Bou, Abiel Osorio y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Gol en el segundo tiempo: 56m Ortigoza (SL) de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 18m Agustín Martegani por Barrios (SL); 26m Andrés Vombergar por Bareiro (SL) e Iván Leguizamón por Bareiro (SL), 27m Lucas Pratto por Bou (VS) y Luca Orellano por Fernández (VS); 35m Santiago Castro por Osorio (VS); 42m Miguel Brizuela por Janson (VS); 55m Néstor Ortigoza por Méndez (SL).

Amonestados en el primer tiempo: 24m Gómez (VS); 45m Zapata (SL); 47m De los Santos (VS).

Amonestados en el segundo tiempo: 18m Giay (SL); 44m Seoane (VS); 48m Elias (SL).

Expulsado en el segundo tiempo: 41m Valentín Gómez (VS).

Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: San Lorenzo.