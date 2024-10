Lionel Messi adelantó hasta cuándo sigue en la Selección Argentina

"Es muy lindo venir acá. Me emociona la gente cuando grita mi nombre. He disfrutado esa conexión. Me encanta jugar en Argentina. No me puse fechas ni plazos. Me emociona sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos", sostuvo Messi en diálogo con Gastón Edul.

Leo habló tras un regreso soñado al Monumental con un hat-trick, para el 6 a 0 ante Bolivia en las Eliminatorias. pic.twitter.com/A1BYvNH96w — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2024

Si bien no confirmó si estará en la próxima Copa del Mundo, sí dio indicios de que hay 2025 para el mejor de todos, ya que reveló que está enfocado pensando en la pretemporada de cara al inicio del próximo año.

"Mientras vea que me siento bien y pueda seguir ayudando al equipo, seguiremos disfrutando", dijo el capitán sobre el final de la charla, dejando la puerta abierta a una extensa continuidad. "Me mueve esto. Disfrutar de ser feliz donde estoy. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco un pibe porque me siento cómodo con este plantel", expresó.

En otro tramo de la entrevista, el 10 lamentó la lesión de Valentín Carboni, al que le envió todo su apoyo, y destacó el debut de Nico Paz, "que también juega muy bien y es importante para nosotros, tiene una cabeza impresionante y por eso está donde está".

Consultado ya en los pasillos del Monumental por otro periodista de TyC Sports, el astro tampoco quiso confirmar si estará en el Mundial, pero estuvo lejos de negarlo.

Lo cierto es que la brillante actuación, a sus 37 años, no deja de ilusionar con seguir viéndolo por mucho tiempo más vistiendo la camiseta argentina. Messi culminó el encuentro con un triplete, pero también con dos asistencia, en otra noche mágica.