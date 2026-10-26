A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026

Lionel Messi: el astro argentino, actual jugador del Inter Miami, competirá por un nuevo galardón tras su excepcional Mundial con la Selección.

el astro argentino, actual jugador del Inter Miami, competirá por un nuevo galardón tras su excepcional Mundial con la Selección. Lautaro Martínez: el delantero del Inter de Milán llega como uno de los grandes candidatos tras una temporada sobresaliente.

Además, Emiliano "Dibu" Martínez es uno de los diez candidatos a quedarse con el prestigioso Trofeo Lev Yashin, premio que condecora al mejor guardameta del año. Entre sus competidores directos figuran Thibaut Courtois, Yassine Bounou y Unai Simón.

Dónde se realiza la ceremonia este año

Como novedad histórica, el evento abandonó Francia por primera vez. La sede elegida es el mítico London Palladium Theatre, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Esta decisión se tomó como un homenaje directo al inglés Stanley Matthews, quien fue el primer ganador del galardón en 1956.