A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026
La ceremonia del Balón de Oro 2026 genera una enorme expectativa por la presencia de Lionel Messi. Cuándo es, horarios por país y la transmisión oficial.
El mundo del fútbol se paraliza para conocer al ganador del máximo galardón individual, con una elección resguardada bajo estricto secreto operativo por France Football. Ante la enorme expectativa global, los fanáticos se preguntan constantemente a qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 y cómo seguir la gala en directo.
A qué hora es la entrega del Balón de Oro
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo con sudestada que bajará 16 grados en 48 horas la temperatura del AMBA
Para despejar las dudas sobre el Balón de Oro cuándo se entrega, la organización confirmó que la 70° edición de la ceremonia se llevará a cabo durante la jornada de hoy. Para quienes buscan a qué hora es el Balón de Oro, el cronograma oficial marca los siguientes horarios por país:
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas.
- Bolivia y Venezuela: 16:00 horas.
- Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Miami): 15:00 horas.
- México: 14:00 horas.
En cuanto a la televisación, la gala completa se podrá seguir en vivo a través de la plataforma de streaming DAZN (con suscripción) y por el canal oficial de Claro Sports en YouTube.
Los argentinos nominados en la gala
La delegación argentina vuelve a ser protagonista estelar del evento. Entre los 30 candidatos al mejor jugador masculino figuran dos campeones del mundo:
- Lionel Messi: el astro argentino, actual jugador del Inter Miami, competirá por un nuevo galardón tras su excepcional Mundial con la Selección.
- Lautaro Martínez: el delantero del Inter de Milán llega como uno de los grandes candidatos tras una temporada sobresaliente.
Además, Emiliano "Dibu" Martínez es uno de los diez candidatos a quedarse con el prestigioso Trofeo Lev Yashin, premio que condecora al mejor guardameta del año. Entre sus competidores directos figuran Thibaut Courtois, Yassine Bounou y Unai Simón.
Dónde se realiza la ceremonia este año
Como novedad histórica, el evento abandonó Francia por primera vez. La sede elegida es el mítico London Palladium Theatre, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Esta decisión se tomó como un homenaje directo al inglés Stanley Matthews, quien fue el primer ganador del galardón en 1956.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario