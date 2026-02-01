Javier Mascherano confirmó la noticia más esperada sobre el final de la carrera de Lionel Messi
El técnico del Inter Miami fue contundente durante la gira por Colombia. Javier Mascherano aseguró que el capitán argentino "conoce su cuerpo mejor que nadie".
La gira de pretemporada del Inter Miami por Sudamérica dejó más que fútbol. Tras la victoria, una declaración de Javier Mascherano resonó con fuerza en el corazón de los hinchas argentinos. El actual entrenador del conjunto de Florida se mostró optimista al ser consultado sobre la posible participación de Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo.
Luego del triunfo por 2-1 ante Atlético Nacional en Medellín —donde el "10" disputó 76 minutos—, el "Jefecito" no dudó ante la pregunta de la prensa sobre si ve a su excompañero disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Sí, ¿por qué no?", respondió de manera tajante.
IMPORTANTE: La temperatura en Buenos Aires se desplomará casi diez grados cuándo llegue el tormentón de cuatro días
La gestión de los minutos
Mascherano profundizó sobre la administración de las cargas de su capitán, en un año que será exigente tanto en la MLS como a nivel internacional. "Me gusta acompañar a los jugadores y sobre todo saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo", explicó el DT, destacando la madurez de Messi para regular esfuerzos.
El "Efecto Messi" y la Selección, según Javier Mascherano
El entrenador también analizó el presente de la "Albiceleste" de cara a la defensa del título. "Argentina lo va a afrontar de la mejor manera porque hace mucho tiempo que compite muy bien, tiene jugadores extraordinarios", sostuvo.
Finalmente, valoró lo que significa contar con el astro en su plantel para la expansión global de la franquicia: "Tener a Leo nos permite hacer este tipo de giras por Sudamérica. Esto hace que la marca Inter Miami se siga expandiendo en el mundo. Es la ventaja de tener a alguien como Leo Messi, que despierta pasiones por cada lado que pasa".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario