Javier Mascherano confirmó la noticia más esperada sobre el final de la carrera de Lionel Messi

La gestión de los minutos

Mascherano profundizó sobre la administración de las cargas de su capitán, en un año que será exigente tanto en la MLS como a nivel internacional. "Me gusta acompañar a los jugadores y sobre todo saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo", explicó el DT, destacando la madurez de Messi para regular esfuerzos.