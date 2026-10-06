Lionel Messi reveló cuál fue su momento más feliz con la Selección Argentina: no fue la final de Qatar 2022

Ese reencuentro con el pueblo argentino marcó un antes y un después para él y su círculo íntimo tras tantos años de lucha. "La verdad que ese día va a quedar para la historia mía, de todos ellos, de todos nosotros, de mi familia. Fue algo espectacular", concluyó el '10', valorando el inmenso cariño incondicional que recibió por parte de la hinchada.