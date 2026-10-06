Lionel Messi reveló cuál fue su momento más feliz con la Selección Argentina: no fue la final de Qatar 2022
Durante su emotiva despedida, Lionel Messi confesó cuál fue el día más feliz de toda su carrera con la Selección Argentina. Una revelación inesperada.
En medio de lágrimas y una profunda emoción, Lionel Messi se despidió definitivamente del público argentino. Durante su extenso discurso en el estadio Monumental, el histórico capitán sorprendió a todos los fanáticos al revelar cuál fue el recuerdo más hermoso que guarda de su extensa trayectoria con el equipo nacional.
El día más feliz de Lionel Messi en la Selección Argentina
Muchos podrían suponer que el instante cúlmine de su vida deportiva fue levantar el ansiado trofeo en la final o superar los épicos duelos de la última Copa del Mundo, como el cruce que definió como un enorme desgaste ante Inglaterra. Sin embargo, el astro rosarino dejó en claro que la máxima alegría la vivió tiempo después de la consagración.
"En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue cuando volvimos a jugar el primer partido después del Mundial de Qatar 2022", confesó el rosarino ante la multitud presente. Aquella jornada de celebración en la cancha de River Plate, donde el plantel pudo festejar la tercera estrella directamente con su gente, quedó grabada a fuego en su memoria.
"El haber vivido lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca más, fue lo más lindo que me pasó. Fue hermoso. Hasta el día de hoy veo videos y me emociono", detalló el ídolo.
Ese reencuentro con el pueblo argentino marcó un antes y un después para él y su círculo íntimo tras tantos años de lucha. "La verdad que ese día va a quedar para la historia mía, de todos ellos, de todos nosotros, de mi familia. Fue algo espectacular", concluyó el '10', valorando el inmenso cariño incondicional que recibió por parte de la hinchada.
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