Andrés Guardado bancó a Lionel Messi: "Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, es una tontería"

"Se la persona que es Leo. Desgraciadamente, Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado", comenzó Guardado.

Andrés Guardado, capitán de México, atacó a Canelo tras sus dichos contra la Pulga: “Sé la persona que es Messi. Me parece una tontería de lo que se está hablando”. pic.twitter.com/z0x1i8qq1w — TyC Sports (@TyCSports) November 29, 2022

Y agregó: "Me parece una tontería. No tiene mayor importancia. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión. Lo que se habla es para crear polémicas y vender cosas".

Luego, explicó cómo funciona el acuerdo entre los jugadores y los utileros: "Cuando tu dejas lo sudado en el suelo, va para lavar. Lo que no dejas en el suelo, te lo llevas a tu casa. Esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo. Yo también llegué y la tiré para que la lavaran. No le dimos mayor importancia".

ANDRÉS GUARDADO JUGARÁ LA "FINAL" CON ARABIA SAUDITA

El cuerpo médico del seleccionado mexicano informó que el capitán evolucionó del inconveniente físico que sufrió en la derrota ante la Argentina (2-0) y estará disponible para el cruce de mañana ante Arabia Saudita por la tercera y última fecha del Grupo C.

"Andrés Guardado entrenó con normalidad y seguramente estará a disposición de Gerardo Martino para el decisivo partido ante Arabia Saudita", informó el cuerpo médico del seleccionado mexicano.

El mediocampista del Betis de España, de 36 años, disputa su quinta Copa del Mundo y fue reemplazado a los 40 minutos del partido ante la Argentina el sábado pasado, en el triunfo albiceleste con los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.