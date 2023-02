Bomba de Jorge Rial: Lionel Messi quiere ser presidente de AFA

“Hablo de Lionel Messi ¿Se lo imaginan presidente de la AFA? Esto es lo que hoy, desde septiembre del año pasado en realidad, lo dijo por primera vez en una cena. Dijo que quería ser presidente de la AFA más allá del resultado del Mundial. El predio de la AFA durante 24 horas se llamó Lionel Messi, le sacaron el nombre de Grondona. Messi dijo que quería ser presidente de la AFA y esta versión le llegó a la FIFA. Desde la FIFA le mandaron a decir que les encantaría, incluso le ofrecieron un asiento en el comité ejecutivo de la FIFA. Le dijeron que no solo le daban una silla en el comité sino que también querían que fuera el presidente de la FIFA; lugar que debió ocupar Diego Maradona pero que no lo fue porque no quiso”, afirmó el conductor.