El elogio del presidente de Barcelona a Lionel Messi

En la entrevista, el presidente "blaugrana" fue consultado por su actual relación con el capitán del seleccionado argentino y aseguró que la pudieron retomar tras la traumática salida del jugador a mediados de 2021.

"Tuve que poner a la institución por encima del mejor jugador de la historia en aquel momento de ruina. Eso me pone muy triste, pero no pude retenerlo. Acababa el contrato y estábamos en la ruina", explicó.

¿Messi volverá al Barcelona?

Sobre la versión de un posible regreso cuando termine su contrato con París Saint-Germain (PSG) a fin de la presente temporada, Laporta prefirió la cautela "porque después hay misiles que vienen de todas partes".

"Leo siempre formará parte del escudo y me gustaría que tuviese un final distinto al que tuvo", remarcó sin dar mayores precisiones. El presidente de Barcelona también afirmó que ya no existen deudas económicas con el rosarino. "Ya no se le debe nada, está todo liquidado", confirmó Laporta a la emisora catalana.