El firme reclamo de Lionel Messi tras la represión a hinchas argentinos en el Maracaná

En ese sentido, se expresó sobre su orden de irse al vestuario con el resto del equipo: “Nos fuimos porque era la manera de que se tranquilice todo un poco. Estábamos ahí y desde abajo no podíamos hacer mucho y veíamos cómo le pegaban a la gante y la tiraban para atrás. Podría haber pasado una desgracia, la policía estaba reprimiendo con palos. Fuimos a ver cómo estaban los familiares y la gente cercana. Y ahí volvimos", agregó.

El mensaje de Lionel Messi tras la represión en Brasil

Minutos después de que terminara el partido, Messi volvió a referirse a lo sucedido en el Maracaná con un contundente reclamo que acompañó con una recopilación de fotos del encuentro.

“Este equipo sigue haciendo historia… Gran victoria en el Maracaná aunque quedará marcada por la represión a los argentinos una vez más en Brasil. ¡Esto no se puede tolerar es una locura y se tiene que terminar ya!”, publicó el capitán de la Selección argentina.

Lionel Messi habló de su molestia física

A los 77 minutos del partido, Lionel Messi tuvo que retirarse del campo de juego e ingresó Ángel Di María en su lugar.

Al finalizar el compromiso, el capitán explicó por qué se retiró: “Al principio sentí una molestia en el aductor. No me ayudó calentar, ir al vestuario, enfriar y volver a salir, pero era mi último partido. Tengo tiempo para ponerme bien y arrancar un año con todo. Me voy a preparar de la mejor manera para hacer un gran año empezando por una pretemporada desde cero”.

"Sabíamos que iba a ser un partido duro, parecido al de la final de la Copa América (2021). Ellos presionaban mucho, nos fueron a buscar arriba y nos costó tener posesiones largas. Se definió por detalles y por suerte Otamendi metió el cabezazo", analizó sobre el encuentro el jugador del Inter Miami.

"Este grupo sigue consiguiendo cosas históricas. Si bien la de hoy no fue la más importante, es muy lindo poder ganar acá en Brasil. También necesitábamos esta victoria después de la derrota ante Uruguay", expresó el actual ganador del Balón de Oro.