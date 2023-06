El papá de Lionel Messi sobre su posible retorno a Barcelona: "Me encantaría"

jorge messi

Y agregó: "No estuve con el presidente. No sé nada todavía. Me encantaría que vuelva. Hemos hablado el otro día pero nada confirmado. Depende de un montón de cosas. Todavía tenemos que hablar un montón de cosas".

Según publicó el periodista deportivo español Toni Juanmartí, ambos se encontraron en la casa de Laporta para negociar las posibles condiciones del regreso.

reunion laporta jorge messi.mp4

El Barcelona, con Xavi Hernández a la cabeza, desean recuperar a Leo Messi como agente libre. Pero el club azulgrana no es el único: Al-Hilal e Inter de Miami le han hecho ya una oferta formal por una cuantiosa suma de dinero.

Messi se despidió el sábado de París Saint-Germain (PSG) en la derrota frente a Clermont (2-3) en el Parque de los Príncipes, donde volvió a recibir silbidos de un sector de la hinchada.