Explosivas declaraciones del hermano de Lionel Messi contra Joan Laporta y Barcelona

"Tengo un recorte pegado en mi casa, allá donde nacimos, y en uno dice 'Messi debiera volver a Barcelona' y yo subtitulé 'ja, ja, ja'", continuó.

Además, uno de los tres hermanos de Messi, aseguró que los hinchas y los directivos son "traidores" y reconoció: "Esperaba al menos una marcha para que frenen su partida".

"No sé qué opinan ustedes, pero para mí lo conocieron por Messi y antes era conocido sólo Real Madrid", afirmó. "El que tuvo la oportunidad de ir al museo de Barcelona puede ver que parece el museo de Messi. Los hinchas no lo bancaron, no hicieron una marcha, nada", detalló.

A su vez, Matías contó que la madre de Messi le había adelantado la traición: "Ella le dijo te va a pasar como con Ronaldinho, que lo cagaron", en alusión a la salida del brasileño del club culé.

