Gorosito y una curiosa frase: "En cualquier momento me caso con Messi"

Luego de la importante victoria, en diálogo con ESPN, a Pipo le preguntaron qué le generaba la ausencia de Lionel Messi entre los candidatos al Balón de Oro que entrega la Revista France Football: "El único ídolo que tengo en el fútbol es Messi. Menotti dijo el otro día que por más que él quiera jugar mal, no juega mal. Hay partidos que juega no tan bien. Hay intereses y un montón de cosas que juegan en las nominaciones. Es muy difícil. Para mí, Messi es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal. En cualquier momento me caso con Messi".