Lionel Messi grabó un video para explicar su ausencia en Hong Kong: "No fue por temas políticos"

“He leído y he escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong, por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas“, comenzó el campeón del mundo. Y agregó: “Como todos saben, siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones“.

“Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté el día anterior con la gente que había en el entrenamiento entrenar y hacer los refuerzos por toda la gente que había. No podía jugar porque sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente por todo lo que se viene ahora, porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente“, cerró.

Embed Lionel Messi, explicándole al público de CHINA la causa de su ausencia en el partido ante Hong Kong.pic.twitter.com/hXBTDFMkf9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 19, 2024