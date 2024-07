Lionel Messi habló del penal que erró frente a Ecuador: "Mucha bronca"

messi penal lesion Copa América: Lionel Messi habló tras el partido de la Selección contra Ecuador

Al ser consultado sobre sus sensaciones luego del tiro, que se fue por arriba del travesaño, Messi reconoció que sintió "mucha bronca”: “Iba convencido de patearlo así. Había hablado con Dibu (Martínez), con (Gerónimo) Rulli, había pateado un par de penales. No había practicado, pero sí lo hablé con ellos. Venía pateando varios penales cruzados, de hecho el arquero se tira cruzado. La quise tocar y se me fue alta".

En tanto, el rosarino elogió a Dibu Martínez, quien atajó dos de los cuatro penales que patearon los ecuatorianos: "Sabía que Dibu siempre está en estos momentos, les gustan estos momentos, se hace grande. Aparte es grande cuando está abajo de ese arco. Es complicado, es muy rápido, se tenía mucha fe, incluso antes del partido jodía con la posibilidad de que si había penales estemos tranquilos. Es una suerte que cuando llegamos a esta instancia tenemos ventaja".

Lionel Messi reconoció que tuvo "miedo psicológico" ante otra lesión

Lionel Messi estaba en duda para el partido contra Ecuador. Luego del encuentro frente Chile por la fecha 2 del Grupo A, no jugó frente a Perú, pero finalmente decidió jugar por los cuartos de final.

Contó que durante la semana fue "tratando de sacar la molestia que tenía, el dolor, entrenando de a poco, sintiendo un poco de miedo, no soltándome del todo. En el último entrenamiento me sentí mejor y pensé que podía estar".

Reveló cómo fue su conversación al respecto con el DT de la Selección, Lionel Scaloni: "Me sentía bien, no tenía molestias, nada. Por ahí sí un poco del miedo psicológico, que cuando tenés una lesión o una molestia siempre está, pero a nivel muscular no tenía nada. Me preguntó si estaba para jugar y le dije que sí".

Messi, crítico: "Las canchas no te permiten jugar como uno quiere"

En tanto, Messi habló sobre Ecuador y expresó que "sabíamos que iba a ser así, que iba a ser un partido intenso, peleado, hace poco habíamos jugado un amistoso. Sabemos la clase de jugadores que tienen y los partidos que plantean ellos".

"Fue como esperábamos. Tienen muy buenos jugadores, son un equipo muy dinámico, fuerte. Las canchas tampoco te permiten jugar como uno quiere, rápido, y eso siempre facilita al defensor. Son un gran equipo, sabíamos que iban a hacer un cuarto de final muy duro", cerró Messi.