La efusiva defensa del DT del Nantes a Lionel Messi: "No lo toquen"

"No lo toquen a Messi. ¿Lo tengo que decir en francés o en qué idioma?", sorprendió el DT en la conferencia de prensa. "Me da lo mismo lo que pase adentro de la cancha y los problemas que tenga el PSG. Yo amo a Messi, amo cómo juega y a Messi no se lo toca, ¿está claro?", continuó.