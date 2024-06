"La mano de Messi": un argentino hizo historia en el Mundial de Póker con una jugada viral

Spitale se acercó a sus amigos mientras se descubrían las cartas (un 5, 2, 10 y dos ases) que finalmente le permitieron ganar el torneo de la Serie Mundial de Póker llevándose . En la euforia, la reacción inmediata de los amigos fue entonar el afamado cantito “dale campeón”. Luego, el ganador emuló el momento en que Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Embed Tenía un 3% de chances de ganar y empezó a cantar con los amigos por Messi.



Terminó ganando la mano con 3 “A” y 2 “10”.



Sí, con dos “10”.



ES DEMASIADA MÍSTICA.



pic.twitter.com/ic7f9FfKB7 — Messismo (@Messismo10) June 29, 2024

Qué dijo Francisco Spitale sobre el histórico triunfo que se hizo viral

De esta manera, se alzó con el premio mayor de 1.2 millones de dólares (1.250.125) y, al finalizar el juego, no dudó en hablar de lo sucedido y lo que sintió en cada momento que se pudo ver en el video: “Hubo magia, algo raro pasó, estaba clarísimo para los presentes. En algún momento me sentaré a escribir. Es mi sueño desde pibe, y poder haberlo vivido y compartido así es directamente cine, no puedo más”, expresó.