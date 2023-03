Operativo retorno a Barcelona: Laporta reconoció contactos con el padre de Lionel Messi

Aunque Leo tiene contrato con PSG hasta junio, el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, publicó este martes en su cuenta de Twitter la confirmación de Laporta sobre un diálogo con el entorno con Messi.

messi laporta.jpg

"Me encontré con Jorge Messi, hablamos del Mundial y de un partido homenaje a Leo. Me alegro por él", cito el italiano sobre los dichos de Laporta. Y agregó: "Él está en el PSG ahora, así que no quiero hablar sobre si podría volver o no".

Lógicamente, desde el conjunto parisino intentarán retener al número 30, que viene de ser figura en la Copa del Mundo y de ganar el premio The Best que otorga la FIFA, y que ya se mostró mucho más adaptado y en un mejor nivel.

laporta messi.jpg

Antes y durante el Mundial, distintas fuentes aseguraban que Jorge Messi había llegado a un preacuerdo para la continuidad del rosarino en la entidad parisina y que la firma se daría después de finalizar su participación en la Copa del Mundo, pero eso no sucedió.

Es más, desde su entorno aseguran que no están negociando con nadie más que con PSG y que la idea principal es continuar en París, pero hasta que no firme, hasta Newell's tiene un ápice de esperanza.