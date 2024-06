Lionel Messi reveló por qué no volvió a ver la final del Mundial de Qatar 2022

En ese sentido, se refirió a la gran atajada de Emiliano Martínez a Kolo Muani que le dio la posibilidad a la Selección argentina de ir a penales: "La última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida. Yo por ahí estaba lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Entonces no la sufrí de la manera que la sufrieron todos", recordó.

Y agregó: "Obviamente la vi después repetida mil veces. Te van apareciendo y a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no".

Qué sintió Messi cuando Montiel convirtió el último penal

El penal convertido por Gonzalo Montiel era definitorio para el triunfo de la Selección argentina ante Francia. Messi, que ya había convertido a su turno, lo celebró con abrazos entre los jugadores y luego corrió al palco a saludar a su familia.

"Ahora ya soy consciente de que somos campeones del mundo. Es como que cambió todo, pero al mismo tiempo no cambió nada. Conseguimos el objetivo, que obviamente era lo que más deseábamos yo, mi familia y todos, pero después la vida sigue", declaró Leo en Infobae.

"Al ser campeón del mundo te sentís realizado. Conseguí todo, pude lograr conseguir los objetivos y los sueños que tenía, y el poder decir eso es muy difícil. Ese 'ya está' es la definición justa y lo que sentía en ese momento, porque era lo que faltaba para... Ya está", concluyó.