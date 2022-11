"¿Te conozco?" El cruce Messi-Lewandowski en el final del partido

“Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, se quejó entonces Robert porque el 10 no lo había votado.

Luego, al ganar el premio The Best de la FIFA, Lewandowski aseguró que ese era más importante que el Balón de Oro que se había quedado Lionel.

En este marco, los futbolistas se encontraron este miércoles en el final del partido. Messi recibió una falta del polaco, y cuando le pidió disculpas, pareció ningunearlo.