Versiones cruzadas: niegan que Lionel Messi vaya a jugar en la MLS

El interés de la organización de la Florida “no es nuevo”, según apuntó Sunday Times, que citó una declaración que Jorge Más (copropietario del Inter Miami) le hizo al ‘Miami Herald’ por junio de 2021 en donde manifestaba su “optimismo” respecto de que el goleador “se pusiera alguna vez” la camiseta de su club estadounidense.

Los informes que revelan que ese interés “es mutuo” aumentaron en los últimos meses, a punto tal que el sitio especializado The Athletic consideró que “Inter Miami está cada vez más seguro” de que el exdelantero del Barcelona dejará PSG, a mediados de 2023, cuando finalice su contrato con la institución francesa.

Es más la fuente consultada establece que “el preacuerdo se firmará en enero” venidero y el crack rosarino se integrará a la MLS cuando “comience la temporada”, después de junio de 2023. El mismo diario Sunday Times aclaró que el mediocampista del Barcelona español, Sergio Busquets, también se unirá al Inter Miami, a partir del segundo semestre de la próxima temporada.

El entorno de Messi desmiente el acuerdo

Más allá del interés concreto del equipo estadounidense por armar un plantel con el jugador argentino, desde el entorno del capitán de la selección desmintieron la noticia y aseguran que no hubo contacto con ningún club.

Asímismo, el periodista Gastón Edul aseguró que La Pulga no se irá todavía al equipo de Estados Unidos. "Leo Messi no tiene ningún acuerdo posterior a junio 2023. No va a tomar ninguna decisión ahora. Menos con el Mundial en transcurso. Tiene una oferta de renovación de PSG y el interés de la MLS. No hay acuerdo porque él simplemente no decidió todavía", explicó en Twitter.

Para tentar al argentino, Inter de Miami (en el que colgó los botines esta temporada su ex compañero de selección Gonzalo Higuaín), llevaría también a su amigo y delantero uruguayo Luis Suárez, libre tras su paso por Nacional de Montevideo, y a Cesc Fabregas, ex compañero también en Barcelona que actualmente juega en Como, de la Serie B de Italia.

Embed Leo Messi no tiene ningún acuerdo posterior a junio 2023. No va a tomar ninguna decisión ahora. Menos con el Mundial en transcurso.

Tiene una oferta de renovación de PSG y el interés de la MLS.

No hay acuerdo porque él simplemente no decidió todavía. — Gastón Edul (@gastonedul) November 27, 2022