Lionel Messi y su molestia ante Chile: la precaución por una posible lesión

Embed No van a hacerle estudios a Leo Messi en New Jersey. Tienen que esperar algunas horas y el cuerpo médico va a ver cómo está recién en Miami.

Es buen indicio que haya podido terminar el partido y él dijo que creía que era una contractura.

Va a descansar contra Perú (como gran… pic.twitter.com/Je8RG6oUSC — Gastón Edul (@gastonedul) June 26, 2024

Qué dijo Lionel Messi sobre su molestia ante Chile por la Copa América

"Qué se yo. Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos", admitió Messi en zona mixta, a falta de tres días para el cierre de la fase de grupos contra Perú en Miami.

Con este panorama, hay muchas chances de que el capitán del seleccionado argentino descanse en este encuentro dónde el entrenador Lionel Scaloni aseguró que habrá una gran rotación en el plantel para que los futbolistas que todavía no jugaron tengan sus primeros minutos en la competencia.

image.png