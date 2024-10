Lionel Scaloni dio cátedra en la Universidad de Miami: la reflexiva frase que llamó la atención

El DT argentino también abordó su estilo de manejo grupal, revelando que cada decisión que toma está centrada en el bienestar del equipo por sobre todas las coas: “Lógicamente, siempre hay jugadores que no reciben bien la noticia de salir del equipo. Eso es positivo, porque significa que están comprometidos y quieren jugar. Es un momento de demostrar en los entrenamientos”, explicó, subrayando que esta actitud es fundamental para mantener la competitividad dentro del plantel.

La charla no solo ofreció una visión íntima del liderazgo del entrenador campeón del mundo, sino que también permitió a los oyentes conocer más sobre su filosofía de trabajo. “Cada cambio, cada citación, se hace pensando en lo que es mejor para el equipo”, aseguró, reafirmando su compromiso con la cohesión y el espíritu de grupo.

Cómo se relaciona Lionel Scaloni con los jugadores jóvenes

Cómo se relaciona con los más nuevos o jóvenes al verlo ya como un DT campeón del mundo: "Lo manejo normal, como estoy. Creo que, a ver, en Argentina el fútbol es muy importante, no todos lo saben. ¿Cómo no le pasa eso? Mirá, no sé si porque es el generacional. No, creo que tiene que ser así. Al final sí que es importante el fútbol, haber sido campeón del mundo".

Y agregó: "Claro que es importante, pero no deja de ser eso. Nosotros intentamos decirle a los jugadores y a nuestro grupo que al final nosotros somos solo entrenador y jugador del fútbol. No somos más que eso. No por ser campeón del mundo yo me voy a sentir superior a otro o que el otro me vea como que soy extraterrestre al final".

"Creo que eso forma parte de lo que nosotros creemos y pensamos. Que nos vean lo que somos. Y que cualquiera de los que están ahí pueden llegar a ser entrenadores o jugadores de alto rendimiento. Esa es la idea. No me ha cambiado la vida desde ese punto de vista. Lógico, la gente me conoce más por la calle, me para", sumó.

Asimismo, concluyó: "Pero mi pensamiento sigue siendo el mismo porque mantengo un equilibrio y creo que, por otra parte, es fundamental y básico para poder seguir desarrollando la profesión que tengo. Pero no me ha cambiado y me pone contento que la gente sí sea feliz, pero a mí no me va a cambiar".