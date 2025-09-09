Bomba en la Selección Argentina: Franco Mastantuono hereda la mítica camiseta 10 de Lionel Messi
El joven de 18 años llevará en su espalda el emblemático dorsal por la ausencia del astro rosarino y la lesión de Thiago Almada.
Luego de la goleada 3-0 ante Venezuela, la Selección Argentina visita este martes a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, con la baja de Lionel Messi que a su vez deja vacante la camiseta 10 y que será utilizada sorpresivamente por Franco Mastantuono.
Con el equipo nacional sobrado en puntos, clasificado varias fechas antes al Mundial 2026 y con el primer puesto asegurado, el astro rosarino decidió partir rumbo a Miami luego de lo que fue su último partido oficial en el país.
Autor de un doblete, el capitán argentino confirmó luego del encuentro en el Monumental que no viajaba a Ecuador, ya que priorizaba regresar a Inter Miami para encarar el tramo final de la Major League Soccer (MLS), el objetivo inmediato.
En este marco, se abrió la interrogante sobre quién iba a utilizar la camiseta 10, emblemática y propiedad de Messi desde el 2009 cuando se la entregó justamente Diego Maradona.
Fueron pocas las veces que el astro no estuvo convocado y que, por lo tanto, cedió el dorsal. En la era de Lionel Scaloni lo usaron Ángel Di María, Ángel Correa y Paulo Dybala, mientras que alguna vez previamente también lo lució el Kun Agüero.
Con ninguno de estos futbolistas en la nómina del equipo nacional para esta doble fecha de Eliminatorias, había trascendido que quien portaría el 10 iba a ser Thiago Almada, pero resultó baja de último momento por una sobrecarga muscular.
De esta manera, Mastantuono, el joven de 18 años del Real Madrid que venía ante Venezuela de sumar su primera titularidad, utilizará el emblemático dorsal que ni siquiera tuvo el gusto de usar en River.
El equipo confirmado de la Selección Argentina contra Ecuado por Eliminatorias Sudamericanas
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González.
