Bomba en la Selección Argentina: Franco Mastantuono hereda la mítica camiseta 10 de Lionel Messi

Fueron pocas las veces que el astro no estuvo convocado y que, por lo tanto, cedió el dorsal. En la era de Lionel Scaloni lo usaron Ángel Di María, Ángel Correa y Paulo Dybala, mientras que alguna vez previamente también lo lució el Kun Agüero.

Con ninguno de estos futbolistas en la nómina del equipo nacional para esta doble fecha de Eliminatorias, había trascendido que quien portaría el 10 iba a ser Thiago Almada, pero resultó baja de último momento por una sobrecarga muscular.

De esta manera, Mastantuono, el joven de 18 años del Real Madrid que venía ante Venezuela de sumar su primera titularidad, utilizará el emblemático dorsal que ni siquiera tuvo el gusto de usar en River.

mastantuono seleccion chile argentina.jpg

El equipo confirmado de la Selección Argentina contra Ecuado por Eliminatorias Sudamericanas

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González.