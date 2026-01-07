Los 26 de Argentina para el Mundial 2026: quiénes están adentro, los que pelean y los borrados

valentin barco

Los que hoy están lejos del Mundial

Hay futbolistas de jerarquía que hoy aparecen relegados. Paulo Dybala es el caso más resonante, afectado por lesiones y falta de continuidad. Matías Soulé y Joaquín Panichelli todavía no lograron dar el salto definitivo, mientras que Alan Varela compite en un puesto con mucha sobrepoblación.

Otros nombres como Valentín Gómez, Equi Fernández, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Alejandro Garnacho cuentan con proyección, pero aún no se consolidaron en el radar principal. Ángel Correa sigue cerca, aunque sin sostenerse en las convocatorias, y futbolistas como Emiliano Buendía, Agustín Rossi o Aarón Anselmino hoy aparecen muy lejos de la lista.

Nada está definido, pero el reloj ya empezó a correr. El Mundial 2026 se acerca y la Selección argentina comienza a delinear el grupo que intentará volver a pelear por la gloria máxima.