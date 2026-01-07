Los 26 de Argentina para el Mundial 2026: quiénes están adentro, los que pelean y los borrados
A meses del Mundial 2026, un repaso por la posible lista de 26 de la Selección argentina, con nombres confirmados y campeones que hoy quedarían afuera.
El camino rumbo al Mundial 2026 ya está en marcha y, aunque todavía pueden pasar muchas cosas, el presente permite empezar a proyectar la lista definitiva. Lesiones, rendimientos y apariciones inesperadas pueden modificar el panorama, pero con la foto actual se puede armar un esquema claro de prioridades.
Argentina integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium, desde las 22. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium, a las 14, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 frente a Jordania, nuevamente en Dallas, desde las 23. A partir del presente de cada jugador y su lugar en la consideración del cuerpo técnico, el panorama se divide entre nombres confirmados, futbolistas bien encaminados y otros que hoy parecen muy lejos del Mundial.
Los que hoy parecen confirmados en la Selección Argentina
Hay un núcleo de futbolistas que, salvo imprevistos, tienen el boleto asegurado. En el arco, Emiliano Martínez sigue siendo el dueño absoluto, con Gerónimo Rulli como alternativa de confianza. En defensa, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel conforman una base sólida, con liderazgo y experiencia mundialista.
El mediocampo mantiene su columna vertebral con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. A ellos se suman Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás Paz, nombres que hoy cuentan con una fuerte valoración interna. Arriba, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez aparecen como piezas inamovibles. Nicolás González y Thiago Almada completan un grupo ofensivo que ya conoce el funcionamiento del equipo.
Los que pelean por los últimos lugares
La pelea más abierta está en los últimos seis cupos. Walter Benítez corre con ventaja para ser el tercer arquero, mientras que Juan Foyth, Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Marcos Senesi disputan lugares en la defensa. En ese mismo grupo aparecen Marcos Acuña y Valentín Barco, con una pulseada entre experiencia y juventud. Exequiel Palacios sigue en carrera, aunque su continuidad será clave. Franco Mastantuono asoma como una apuesta a futuro y José Manuel López gana terreno como posible alternativa ofensiva.
Los que hoy están lejos del Mundial
Hay futbolistas de jerarquía que hoy aparecen relegados. Paulo Dybala es el caso más resonante, afectado por lesiones y falta de continuidad. Matías Soulé y Joaquín Panichelli todavía no lograron dar el salto definitivo, mientras que Alan Varela compite en un puesto con mucha sobrepoblación.
Otros nombres como Valentín Gómez, Equi Fernández, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Alejandro Garnacho cuentan con proyección, pero aún no se consolidaron en el radar principal. Ángel Correa sigue cerca, aunque sin sostenerse en las convocatorias, y futbolistas como Emiliano Buendía, Agustín Rossi o Aarón Anselmino hoy aparecen muy lejos de la lista.
Nada está definido, pero el reloj ya empezó a correr. El Mundial 2026 se acerca y la Selección argentina comienza a delinear el grupo que intentará volver a pelear por la gloria máxima.
