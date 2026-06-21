Lionel Scaloni reveló cómo están los 26 jugadores de la Selección Argentina previo al choque con Austria
En el marco de la conferencia de prensa, el DT dio incidios de cómo evolucionan los futbolistas que llegaban tocados, aunque trajo tranquilidad.
En la antesala del trascendental cruce ante Austria por la Copa Mundial 2026 de la FIFA, Lionel Scaloni protagonizó una conferencia de prensa en la que combinó la habitual firmeza para proteger la intimidad de su plantel con un profundo análisis sobre el desarrollo táctico del torneo.
El entrenador de la Selección Argentina desactivó polémicas, llevó tranquilidad sobre el estado físico de sus dirigidos y desmenuzó las complejidades del fútbol moderno.
Al ser consultado sobre cómo repercutió en el plantel la reciente fake news que involucró a Jorge Messi, el DT santafesino fue tajante para disipar cualquier tipo de fantasma y prefirió enfocar los cañones exclusivamente en lo deportivo: "Estamos bien. Poco más que agregar. Estamos bien para el partido".
"Creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones, tanto buenas como malas. Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones buenas o malas, y eso es lo que todos sentimos. Este tema prefiero ya no agregar nada más", sentanció el DT.
La aclaración de Lionel Scaloni a Carlo Ancelotti y su visión estratégica del Mundial
Uno de los focos de la rueda de prensa estuvo en las declaraciones de Carlo Ancelotti, quien había calificado a la cita mundialista como un torneo de "alta intensidad". Scaloni evitó cualquier tipo de contrapunto y respaldó la lectura del experimentado técnico italiano.
"Yo entiendo lo que quiso decir. Para nada dijo algo malo. Nos puso bien. Estamos pensando que lo dijo mal, pero lo dijo bien. Entiendo que fue un halago más que una crítica", aclaró el entrenador de Pujato con naturalidad.
Inmediatamente, el entrenador argentino ensayó una radiografía de lo que viene mostrando la competencia en materia táctica. "Este es un mundial que cuando no se tiene la pelota te pueden hacer daño. No hay equipos que vayan a presionar alto. Todavía es pronto para analizar por dónde va a ir el Mundial", analizó.
Cómo están los 26 jugadores de la Selección Argentina, según Lionel Scaloni
Respecto a la enfermería del plantel y los futbolistas que arrastraban diversas molestias, Scaloni llevó alivio al confirmar que cuenta con variantes completas para armar el once inicial. "Es difícil que estén al 100%, pero lo importante es que estamos con los jugadores al máximo de sus posibilidades y están todos disponibles para jugar. Eso está bueno", remarcó.
Esa plenitud física será clave para enfrentar a Austria, un rival al que el DT argentino llenó de elogios y del cual tomó debida nota.
"Es un rival difícil que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien. Es un rival a tener en cuenta. Va a ser un partido complicado", advirtió, para luego concluir con una máxima que viene marcando el pulso del certamen: "Se está viendo en el mundial que no hay partidos fáciles".
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