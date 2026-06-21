Lionel Scaloni reveló cómo están los 26 jugadores de la Selección Argentina previo al choque con Austria

La aclaración de Lionel Scaloni a Carlo Ancelotti y su visión estratégica del Mundial

Uno de los focos de la rueda de prensa estuvo en las declaraciones de Carlo Ancelotti, quien había calificado a la cita mundialista como un torneo de "alta intensidad". Scaloni evitó cualquier tipo de contrapunto y respaldó la lectura del experimentado técnico italiano.

"Yo entiendo lo que quiso decir. Para nada dijo algo malo. Nos puso bien. Estamos pensando que lo dijo mal, pero lo dijo bien. Entiendo que fue un halago más que una crítica", aclaró el entrenador de Pujato con naturalidad.

Inmediatamente, el entrenador argentino ensayó una radiografía de lo que viene mostrando la competencia en materia táctica. "Este es un mundial que cuando no se tiene la pelota te pueden hacer daño. No hay equipos que vayan a presionar alto. Todavía es pronto para analizar por dónde va a ir el Mundial", analizó.

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Respecto a la enfermería del plantel y los futbolistas que arrastraban diversas molestias, Scaloni llevó alivio al confirmar que cuenta con variantes completas para armar el once inicial. "Es difícil que estén al 100%, pero lo importante es que estamos con los jugadores al máximo de sus posibilidades y están todos disponibles para jugar. Eso está bueno", remarcó.

Esa plenitud física será clave para enfrentar a Austria, un rival al que el DT argentino llenó de elogios y del cual tomó debida nota.

"Es un rival difícil que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien. Es un rival a tener en cuenta. Va a ser un partido complicado", advirtió, para luego concluir con una máxima que viene marcando el pulso del certamen: "Se está viendo en el mundial que no hay partidos fáciles".