Tigre y Belgrano no se sacaron ventajas en un partido que terminó con polémicas
El "Matador" venía de conseguir una importante victoria ante Racing pero no pudo extender su buen momento ante el último campeón del fútbol argentino.
En el estadio José Dellagiovanna, de Victoria; Tigre y Belgrano no se sacaron ventajas y terminaron empatando sin goles este miércoles en un encuentro postergado correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido ofreció un desarrollo dinámico y equilibrado, con situaciones de riesgo en ambas áreas que mantuvieron la expectativa hasta el final. La tensión se adueñó de los minutos de descuento cuando el árbitro Fernando Echenique, a instancias del VAR, sancionó un penal favorable al "Matador" que desató el profundo enojo de todo el plantel y cuerpo técnico del Pirata, culminando con la expulsión de Adrián Sánchez por doble amonestación.
Sin embargo, el desenlace mantuvo el cero en el marcador gracias a una enorme intervención del arquero Thiago Cardozo, quien le ahogó el grito de gol a Alfio Sporle al contener el remate desde los doce pasos.
Tras esta igualdad, ambos equipos suman cuatro unidades al cabo de tres presentaciones en la Zona B: los comandados por Diego Dabove se preparan para recibir a River el próximo sábado, mientras que los dirigidos por Ricardo Zielinski visitarán a Banfield el venidero lunes.
El compromiso había sido postergado debido a la participación de Tigre en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que eliminó a Nacional de Uruguay para avanzar a los octavos de final.
El conjunto dirigido por Diego Dabove cayó frente a Estudiantes de Río Cuarto en la primera fecha y, tras conseguir la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana, venció a Racing en condición de visitante, victoria que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo.
El "Pirata", vigente campeón del Torneo Apertura, comenzó el certamen con una victoria por 2 a 1 sobre Rosario Central y, en su última presentación, cayó por la mínima ante Argentinos Juniors. De esta manera, el equipo cordobés intentará volver al triunfo en Victoria.
Formaciones de Tigre vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina; Elías Cabrera; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: ESPN Premium.
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