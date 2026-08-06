Tigre y Belgrano no se sacaron ventajas en un partido que terminó con polémicas

El conjunto dirigido por Diego Dabove cayó frente a Estudiantes de Río Cuarto en la primera fecha y, tras conseguir la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana, venció a Racing en condición de visitante, victoria que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

El "Pirata", vigente campeón del Torneo Apertura, comenzó el certamen con una victoria por 2 a 1 sobre Rosario Central y, en su última presentación, cayó por la mínima ante Argentinos Juniors. De esta manera, el equipo cordobés intentará volver al triunfo en Victoria.

Formaciones de Tigre vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina; Elías Cabrera; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Horario y televisación