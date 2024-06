Lionel Scaloni dio pistas del equipo ante Chile: "Va a ser parecido al del otro día"

"Diferencias siempre hay en los rivales. Nuestro equipo juega en función de cómo podemos hacerle daño al rival. Vamos a poner el que mejor se adapte a Chile. Son dos rivales que juegan bastante diferente y hemos tomado nuestros recaudos. El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según cómo jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y en base al partido nos vamos adaptando. El equipo lo tengo, ellos todavía no lo saben", declaró Scaloni aunque confesó que esperará a la última práctica para definir la formación titular que jugará ante Chile.

El plantel se entrenará este lunes a partir de las 19 (horario argentino) y recién ahí terminará de confirmar las modificaciones con respecto a los futbolistas que salieron a la cancha a jugar contra Canadá: “Veremos si hacemos uno o dos cambios. En el último entrenamiento lo vamos a decidir”.

Embed #SelecciónMayor Lionel Scaloni: "Siempre intentamos mejorar con respecto a lo que el partido nos propone. Preparamos partido a partido, pero el equipo siempre está". pic.twitter.com/okhtaYujt2 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2024

Lionel Scaloni sobre los recuerdos negativos en el Metlife

"El fútbol sigue, la pelota no para. El estadio es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás. Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que hacerlo. Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica. No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio", dijo.