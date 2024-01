El video inédito de Lionel Scaloni en Qatar 2022 que es furor: "Si nos reponemos..."

“Muchachos, explíquenme lo que pasó del minuto 48 al 53”, contó el entrenador que les preguntó a los jugadores tras el encuentro a raíz de los dos goles recibidos en ese lapso de tiempo. Además, agregó: “No tenían respuesta. Ota (por Nicolás Otamendi) me dijo ´no sabíamos que hacer´”.

image.png

LA EXPLICACIÓN DE LIONEL SCALONI TRAS EL GOLPE

“Yo sí tengo explicación. Por más de que hacía 36 partidos que no perdíamos, el contexto cultural argentino es el mismo. La gente empezó a cantar de nuevo después de 15 minutos. Antes estaba golpeada”, afirmó el DT.

“Cuidado si nos reponemos, cuidado. Porque si te repones de este mazazo decís: ‘amigo, ahora no hay quien nos pare’”.



