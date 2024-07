Lionel Scaloni salió a bancar a Marcelo Bielsa tras sus polémicos dichos: "Estoy totalmente de acuerdo"

Todo esto se desató cuando un periodista le preguntó si temía por una sanción contra los jugadores que habían participado en la gresca contra fanáticos colombianos en el Bank of America Stadium de Charlotte.

marcelo bielsa uruguay.jpg

"Los norteamericanos no te dicen ‘te doy una cancha perfecta’, te dicen que te dan una instalada hace tres días y que las uniones en el césped no cierran. Los campos de entrenamiento eran un desastre. Bolivia no entrenó, pero claro, es Bolivia. El penal a Brasil, todas las injusticias. Pero con la clase baja de la competencia, nada. Entonces ya los árbitros acusados por la misma federación diciendo que no le cobraron un penal a Brasil cuando hay 50 mil sabiendo que eso condiciona... Ya saben todo esto, viejo”, había dicho el Loco.

Lionel Scaloni bancó a Marcelo Bielsa

Como era de esperarse, en la conferencia de prensa de este sábado los periodistas le consultaron a Scaloni sobre el enojo de Bielsa. Sin vueltas, el técnico de la Albiceleste respondió.

"Lo dejé claro, fui el primero porque fuimios los primeros que jugamos, inauguramos el torneo y lo sigo pensando. En la segunda rueda de prensa dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Tuvimos el sorteo de Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa... cómo las van a arreglar en 4 días. Me pareció oportuno dejar de lado eso porque sonaba a excusa".

"Con Ecuador jugamos en una cancha peor y seguimos. Opinamos que lo mejor era no hablar más del tema, podía ser una excusa y no la buscábamos. Pero es evidente, estoy totalmente de acuerdo en eso de los campos”, cerró contundente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1812215116802269566&partner=&hide_thread=false Lionel Scaloni, tras los incidentes en la tribuna entre Colombia y Uruguay: "Las imágenes fueron muy tristes y yo creo que cualquiera en esa situación habría actuado de esa manera. Tuvimos un hecho parecido en el Maracaná". pic.twitter.com/6UA7dS3jts — TyC Sports (@TyCSports) July 13, 2024