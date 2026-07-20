Murió Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y dos veces ganador del Balón de Oro
El exdelantero, capitán y entrenador de la selección de Inglaterra falleció a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer. Newcastle confirmó la noticia.
El fútbol inglés está de luto. Kevin Keegan, una de las máximas figuras que dio Inglaterra tanto dentro como fuera de la cancha, murió este lunes a los 75 años luego de atravesar una prolongada lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por el Newcastle United, club con el que construyó una relación imborrable como futbolista y entrenador.
La salud del exdelantero había generado preocupación desde comienzos de año, cuando su familia y el propio Newcastle informaron que estaba recibiendo tratamiento oncológico. Meses más tarde, en junio, Keegan reveló públicamente que padecía un cáncer en estadio cuatro, enfermedad que finalmente provocó su fallecimiento.
"Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más emblemáticas, influyentes y queridas en la historia de nuestro club", expresó Newcastle mediante un comunicado oficial. La institución también destacó el impacto que tuvo durante sus diferentes etapas en St. James' Park.
El club recordó que como futbolista aportó "talento de clase mundial, ambición y fe", ayudando a transformar la imagen del Newcastle en Inglaterra. También resaltó su labor como entrenador, al señalar que logró devolverle la ilusión a toda una ciudad con un equipo ofensivo y atractivo que estuvo muy cerca de conquistar la Premier League durante la década de 1990.
La familia del exfutbolista también difundió un mensaje de despedida: "Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años. Llevaba tiempo luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos", señalaron en un comunicado reproducido por medios británicos.
La extensa trayectoria de Kevin Keegan en el fútbol
La carrera de Keegan estuvo marcada por éxitos tanto en Inglaterra como en el exterior. Surgido futbolísticamente en Scunthorpe United, alcanzó la fama con Liverpool, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales antes de emprender una exitosa experiencia en el Hamburgo de Alemania.
Su extraordinario rendimiento en el fútbol europeo fue reconocido con dos Balones de Oro consecutivos, obtenidos en 1978 y 1979, un logro reservado para muy pocos futbolistas británicos. Su capacidad goleadora, liderazgo y personalidad lo convirtieron rápidamente en uno de los grandes referentes de su generación.
Con la camiseta de la selección inglesa disputó 63 partidos entre 1972 y 1982, marcó 21 goles y llevó la cinta de capitán en 31 oportunidades. Durante una década fue uno de los futbolistas más representativos del combinado nacional.
Tras retirarse como jugador inició una exitosa carrera como entrenador. Su etapa más recordada fue nuevamente en Newcastle, donde armó un equipo que cautivó a los aficionados por su estilo ofensivo y estuvo muy cerca de conquistar la Premier League. Más adelante asumió el desafío de dirigir a la selección inglesa, aunque esa experiencia no alcanzó los mismos resultados deportivos.
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