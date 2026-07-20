Murió Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y dos veces ganador del Balón de Oro

La extensa trayectoria de Kevin Keegan en el fútbol

La carrera de Keegan estuvo marcada por éxitos tanto en Inglaterra como en el exterior. Surgido futbolísticamente en Scunthorpe United, alcanzó la fama con Liverpool, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales antes de emprender una exitosa experiencia en el Hamburgo de Alemania.

Su extraordinario rendimiento en el fútbol europeo fue reconocido con dos Balones de Oro consecutivos, obtenidos en 1978 y 1979, un logro reservado para muy pocos futbolistas británicos. Su capacidad goleadora, liderazgo y personalidad lo convirtieron rápidamente en uno de los grandes referentes de su generación.

Con la camiseta de la selección inglesa disputó 63 partidos entre 1972 y 1982, marcó 21 goles y llevó la cinta de capitán en 31 oportunidades. Durante una década fue uno de los futbolistas más representativos del combinado nacional.

Tras retirarse como jugador inició una exitosa carrera como entrenador. Su etapa más recordada fue nuevamente en Newcastle, donde armó un equipo que cautivó a los aficionados por su estilo ofensivo y estuvo muy cerca de conquistar la Premier League. Más adelante asumió el desafío de dirigir a la selección inglesa, aunque esa experiencia no alcanzó los mismos resultados deportivos.