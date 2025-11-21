Lo cambia todo: la Copa Argentina implementará una modificación clave a partir de 2026

Además del ajuste tecnológico, se confirmó que Independiente Rivadavia será el encargado de abrir la próxima edición por su condición de campeón vigente. Su debut está previsto para la semana previa al inicio del Torneo Apertura, es decir, hacia la segunda mitad de enero. El rival surgirá del sorteo programado para la semana del 10 de diciembre, instancia en la que también quedarán definidos los días de disputa de los encuentros correspondientes a la primera ronda.