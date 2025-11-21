Lo cambia todo: la Copa Argentina implementará una modificación clave a partir de 2026
El certamen federal tendrá un nuevo esquema competitivo para la próxima temporada, con ajustes en el calendario, el rol del campeón vigente y el uso temprano de la tecnología.
La reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) no solo oficializó que Rosario Central será reconocido como campeón de la temporada 2025 por haber liderado la Tabla Anual: también sirvió para definir aspectos fundamentales del cronograma 2026. Entre las resoluciones más destacadas se encuentra una novedad determinante para la Copa Argentina, que a partir del próximo año sumará la utilización del VAR desde una instancia mucho más temprana que en ediciones anteriores.
La tecnología ya había debutado en la final del torneo 2025, en la que Independiente Rivadavia superó por penales a Argentinos Juniors en un partido histórico para el club mendocino. Sin embargo, el nuevo formato prevé que el VAR se aplique desde los octavos de final, incorporándolo como herramienta obligatoria para garantizar mayor precisión en las decisiones arbitrales.
Además del ajuste tecnológico, se confirmó que Independiente Rivadavia será el encargado de abrir la próxima edición por su condición de campeón vigente. Su debut está previsto para la semana previa al inicio del Torneo Apertura, es decir, hacia la segunda mitad de enero. El rival surgirá del sorteo programado para la semana del 10 de diciembre, instancia en la que también quedarán definidos los días de disputa de los encuentros correspondientes a la primera ronda.
Otra novedad importante tiene que ver con el armado del calendario: la organización distinguió entre los equipos que participarán en competencias CONMEBOL durante 2026 y los que no tendrán actividad internacional. Este criterio permitirá ordenar con mayor claridad la diagramación de los 16avos de final, especialmente porque uno de los conjuntos involucrados en esa fase podría estar disputando la definición del Torneo Apertura en la misma ventana temporal.
La final del certamen ya tiene fecha confirmada, y la publicación del cronograma busca evitar los amontonamientos que afectaron otras temporadas. Para la Copa Argentina, esta reorganización representa un paso hacia un formato más ordenado, con un uso del VAR que equipara el torneo con los estándares del fútbol internacional y con un calendario que pretende reducir superposiciones.
Así será el cronograma de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
- Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
- Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
- Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
- Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
- Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
- Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026
8vos:
- Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
- Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
*A partir de esta instancia se jugará con VAR*
4tos y semifinales:
- a definir
Final:
- Miércoles 4 de noviembre de 2026.
