Antonio Mohamed prepara su vuelta al fútbol argentino: el único club descartado para dirigir
El DT de Toluca termina su contrato a fin de año y confirmó sus ganas de retornar al país. Reveló sus deseos para el futuro y volvió a guiñarle el ojo a un gigante de la Liga Profesional.
Las declaraciones de los entrenadores en el tramo final de la temporada suelen marcar la agenda del mercado de pases y Antonio Mohamed no fue la excepción. El actual director técnico de Toluca de México habló abiertamente sobre sus planes a corto plazo y dejó en claro que su ansiado retorno a la Liga Profesional se encuentra cada vez más cerca de concretarse.
En diálogo con TyC Sports, el Turco repasó su presente en la Liga MX, donde mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero no ocultó su nostalgia por el día a día en el país. "Todo lo extraño, pero cada vez falta menos para volver. Me veo en una vuelta en el fútbol argentino y anhelo que así sea, en algún momento va a ser", avisó sobre su deseo de reinsertarse en la actividad local.
Antonio Mohamed prepara su vuelta al fútbol argentino: la frase que ilusiona y el único club descartado
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A la hora de analizar hipotéticos destinos para su carrera, el estratega fue contundente respecto a la libertad con la que encarará las ofertas que se le presenten, marcando una única e indiscutible excepción. "Hay que esperar el momento y, cuando se dé la posibilidad, uno está abierto a cualquier equipo del fútbol argentino, menos uno", sentenció.
Esa tajante negativa responde directamente a su conocido fanatismo por Huracán, club donde es ídolo y en el que pretende postularse a la presidencia a futuro, lo que le impide categóricamente sentarse en el banco de suplentes de San Lorenzo.
En contraposición, el ex entrenador de Monterrey y América reiteró su ambición de tener un ciclo al frente de Boca Juniors, una oportunidad que rozó a mediados de año tras la salida del cuerpo técnico saliente, antes de la llegada de Rodolfo Arruabarrena. "Creo que fue la vez que más posibilidades hubo y la vez que la gente me dio tanta aprobación. Insisto que ya llegará mi momento en Boca", concluyó la máxima figura del banquillo, dejando la puerta abierta para su inminente desembarco en el certamen nacional.
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