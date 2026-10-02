Antonio Mohamed prepara su vuelta al fútbol argentino: el único club descartado para dirigir

En contraposición, el ex entrenador de Monterrey y América reiteró su ambición de tener un ciclo al frente de Boca Juniors, una oportunidad que rozó a mediados de año tras la salida del cuerpo técnico saliente, antes de la llegada de Rodolfo Arruabarrena. "Creo que fue la vez que más posibilidades hubo y la vez que la gente me dio tanta aprobación. Insisto que ya llegará mi momento en Boca", concluyó la máxima figura del banquillo, dejando la puerta abierta para su inminente desembarco en el certamen nacional.