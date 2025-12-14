Los 17 jugadores que deben volver a Boca a fin de año y qué chances tienen en 2026
El Xeneize recuperará muchos futbolistas cedidos cuando termine 2025. La mayoría vuelve de préstamos y será evaluada, aunque pocos aparecen en los planes del club.
Con la temporada 2025 entrando en su recta final, Boca comienza a planificar el plantel del próximo año con la Copa Libertadores como gran objetivo. En ese escenario, el club tendrá el regreso de 17 futbolistas que finalizan sus préstamos el 31 de diciembre y deberán presentarse para definir su futuro.
La mayoría de estos futbolistas viene de tener continuidad en otros clubes del fútbol argentino y del exterior, mientras que otros atravesaron temporadas irregulares o marcadas por las lesiones. A continuación, el repaso uno por uno de los jugadores que deben regresar al Xeneize.
Defensores que regresan a Boca
- Marcelo Weigandt, de 25 años, se encuentra cedido en Inter Miami, donde disputó el Mundial de Clubes y fue campeón de la MLS. Acumula 71 partidos, dos goles y seis asistencias. No es titular indiscutido, pero es considerado importante por Javier Mascherano. Tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2027.
- Oscar Salomón, tucumano de 26 años, se consolidó como titular en Platense y fue campeón del Torneo Apertura formando dupla con Ignacio Vázquez. Aunque su nivel bajó en el Clausura, se mantuvo en el equipo. Nunca tuvo oportunidades en la Primera de Boca.
- Bruno Valdez volverá tras su préstamo en Cerro Porteño. Una grave lesión ligamentaria y un bajo rendimiento le impidieron afirmarse. Su contrato con Boca vence el 31 de diciembre, al igual que el préstamo.
- Alexis Alvariño, marcador central de 24 años, hizo carrera en el ascenso de Brasil. Actualmente juega en Amazonas FC de la Serie B. Debe regresar, pero su contrato finaliza en diciembre de 2026 y podría salir nuevamente cedido.
- Renzo Giampaoli, de 25 años, tuvo buenos pasos por Quilmes, Defensor Sporting y Rosenborg, pero le costó adaptarse en Gimnasia en su primera experiencia sostenida en Primera División.
- Agustín Heredia también termina su vínculo. El zaguero jugó en Godoy Cruz, San Martín de San Juan y tuvo un buen 2025 en Cobreloa de Chile, con tres goles en 32 partidos.
Volantes y extremos que finalizan sus préstamos
- Jabes Saralegui, de 22 años, se destacó en Tigre tras perder lugar en Boca. Sumó tres goles y cuatro asistencias y es uno de los pocos que podría tener una oportunidad cuando regrese. Tiene contrato hasta diciembre de 2028.
- Gastón Gerzel, extremo de 25 años, viene de dos temporadas en Los Andes, donde fue importante en el ascenso y en la Primera Nacional. Su contrato vence a fin de año y todo indica que se irá libre.
- Tomás Fernández atraviesa un gran presente en San Martín de San Juan. Viene de marcarle el gol del triunfo a Independiente y acumula diez goles y nueve asistencias en 70 partidos. Su vínculo con Boca también termina el 31 de diciembre.
- Norberto Briasco, con contrato hasta diciembre de 2026, volverá tras una cesión poco productiva en Gimnasia, donde apenas convirtió un gol.
- Agustín Obando, surgido en la era Alfaro, cerrará otro préstamo sin continuidad, esta vez en Banfield. Debe regresar en diciembre y su contrato vence un año después.
- Gonzalo Maroni continúa en Newell’s, sin poder destacarse en un equipo de flojo presente. Tras varios préstamos, es casi imposible que tenga una nueva chance en Boca.
- Juan Ramírez regresará de Lanús, donde fue una pieza de recambio en un equipo campeón de la Copa Sudamericana. Suma 27 partidos sin goles ni asistencias y tiene contrato hasta diciembre de 2026.
Delanteros que vuelven al Xeneize
- Gonzalo Morales se afianzó en Barracas Central, donde lleva tres goles en 26 partidos. Alterna titularidades y deberá regresar, aunque su contrato vence dentro de un año.
- Nicolás Orsini volverá tras su paso por Platense, donde anotó un gol clave ante Racing en el Apertura. Fue su único tanto en 21 partidos.
- Lucas Brochero, afectado por una rotura de ligamentos, casi no pudo jugar en Chacarita. Su contrato termina en diciembre y se irá libre.
- Israel Escalante, de 28 años, jugó en Boca Unidos de Corrientes sin lograr consolidarse. Volverá a Boca Predio antes de quedar con el pase en su poder.
Con este panorama, Boca afrontará una pretemporada con muchos regresos y pocas certezas. La mayoría de los futbolistas deberá buscar un nuevo destino, mientras solo unos pocos asoman con chances reales de pelear un lugar en el plantel 2026.
