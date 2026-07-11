Así es la casa de Lionel Scaloni en Calviá: sencilla, tranquila y playera con pileta para toda la familia
El técnico de la Selección Argentina en el Mundial 2026 eligió la calma de Mallorca para vivir con su familia. Conocé los detalles del hogar de Lionel Scaloni.
La casa de Lionel Scaloni en Mallorca sorprende por su enorme sencillez. El director técnico que disputa el Mundial 2026 y llevó a la Selección Argentina a ganar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la reciente Copa América 2024, eligió instalarse en la zona de Calviá junto a su esposa, Elisa Montero.
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Las comodidades de la propiedad de Lionel Scaloni frente al Mediterráneo
La vivienda se encuentra ubicada cerca de la playa El Toro, catalogada como uno de los rincones más tranquilos de la isla española y cercana a uno de los puertos más modernos del Mediterráneo. Lejos de cualquier exceso decorativo o signo de ostentación, la funcionalidad y la calma mandan en cada rincón del hogar.
Entre las principales características de la propiedad se destacan las siguientes comodidades:
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Una pileta de gran tamaño (XL).
Varias habitaciones y un solárium espacioso ideal para recibir visitas.
Amplios ventanales que ofrecen vistas directas al mar Mediterráneo.
Una galería techada donde la pareja aprovecha para descansar.
Un refugio familiar a 40 kilómetros de Rosario
Fue junto a su mujer que el estratega fue dándole forma a su hogar paso a paso, priorizando que la casa funcione como un "refugio real" y no como una vidriera. Este estilo de vida coincide plenamente con el bajo perfil y la imagen reservada, práctica y sin estridencias que proyecta diariamente en la cancha.
El entrenador divide su tiempo y pasa aproximadamente la mitad del año en esta residencia española. La casa funciona como una base discreta entre Europa y nuestro país, desde donde viaja periódicamente para cumplir con los compromisos de la Selección y para visitar a su familia en Pujato, su pueblo natal en la provincia de Santa Fe, ubicado a unos 40 kilómetros de Rosario.
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