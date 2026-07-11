Así es la casa de Lionel Scaloni en Calviá: sencilla, tranquila y playera con pileta para toda la familia

El entrenador divide su tiempo y pasa aproximadamente la mitad del año en esta residencia española. La casa funciona como una base discreta entre Europa y nuestro país, desde donde viaja periódicamente para cumplir con los compromisos de la Selección y para visitar a su familia en Pujato, su pueblo natal en la provincia de Santa Fe, ubicado a unos 40 kilómetros de Rosario.