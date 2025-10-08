Los campeones del '86 volvieron a reunirse con Carlos Bilardo en un emotivo encuentro

Durante sus años al frente de la Selección Argentina, el "Doctor" no solo construyó un equipo ganador, sino también una familia futbolística que se mantiene unida pese al paso del tiempo. Burruchaga, autor del histórico gol ante Alemania Federal en la final del Mundial, Batista y Giusti también publicaron palabras de agradecimiento, recordando la “sabiduría y pasión” del entrenador que los marcó para siempre.

El encuentro no fue solo una visita, sino una demostración de gratitud y respeto hacia un hombre que cambió la historia del fútbol argentino. Casi cuatro décadas después de aquella hazaña en México, el vínculo entre Bilardo y sus campeones sigue tan fuerte como en los días de gloria.