Simone Biles en Argentina: huésped de honor de CABA, charla motivacional y agenda de la medallista olímpica

Como parte de su agenda, Biles encabezará este jueves una clínica de gimnasia artística junto a su entrenador Laurent Landi, en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca. El evento es organizado por la Secretaría de Deportes porteña, la Federación Metropolitana y la Confederación Argentina de Gimnasia.

Quienes deseen participar deben inscribirse escribiendo a [email protected], aunque la inscripción no garantiza el acceso: la participación se confirmará mediante una invitación enviada por los organizadores.

“Simone Biles no sólo es una de las deportistas más destacadas del mundo, también es un símbolo de superación y perseverancia”, señaló el secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes.

image

Un ejemplo de resiliencia: Tokio 2020 y la salud mental

Biles también es reconocida por visibilizar la importancia del bienestar mental en el deporte. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, atravesó los llamados “twisties”, un bloqueo mental que afecta la sincronización corporal durante ejecuciones complejas, lo que la llevó a retirarse de varias pruebas.

Aunque la decisión generó opiniones divididas, la gimnasta priorizó su salud y encontró en ese episodio un punto de inflexión en su carrera. “Tenía mucho que demostrarme, pero una vez que todo terminó, me sentí muy liberada”, relató tiempo después.

Edinson Cavani, presente en el evento de Simone Biles en Buenos Aires

El delantero de 38 años formó parte del evento de la gimnasta, quien brindó una charla motivacional en la sede del GCBA, tras ser declarada como "Huésped de Honor", en la Ciudad. Por su parte, el jugador xeneize trabaja en su puesta a punto para reaparecer desde el arranque ante Barracas Central.

image