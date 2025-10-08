Simone Biles en Argentina: huésped de honor de CABA, charla motivacional y agenda de la medallista olímpica
La gimnasta estadounidense fue recibida por Jorge Macri en la Casa de Gobierno porteña y dictó la charla “El poder de creer” ante cientos de asistentes.
La reconocida gimnasta estadounidense Simone Biles arribó este miércoles a la Argentina y fue recibida por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le otorgó la distinción de “Huésped de Honor” en un acto realizado en la Casa de Gobierno de la Ciudad.
Considerada una de las máximas figuras de la gimnasia artística mundial, Biles llegó al país para participar en una serie de actividades junto a jóvenes y deportistas locales. Durante la ceremonia, Macri destacó su trayectoria y su compromiso con la promoción de la salud mental en el deporte de alto rendimiento: “Es un orgullo que nos visite y disfrute Buenos Aires. Ella es un ejemplo inspirador para todos los que creemos en el deporte como herramienta de superación personal”, expresó el mandatario porteño.
El encuentro se llevó a cabo en el auditorio de la Casa de Gobierno, donde Biles dictó la charla “El poder de creer” ante un nutrido público. A sus 28 años, la atleta oriunda de Columbus, Ohio, suma 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales, además de haber creado cinco movimientos gimnásticos que llevan su nombre.
Su visita fue celebrada por autoridades deportivas nacionales y locales, quienes destacaron que su presencia contribuye a consolidar la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027.
Como parte de su agenda, Biles encabezará este jueves una clínica de gimnasia artística junto a su entrenador Laurent Landi, en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca. El evento es organizado por la Secretaría de Deportes porteña, la Federación Metropolitana y la Confederación Argentina de Gimnasia.
Quienes deseen participar deben inscribirse escribiendo a [email protected], aunque la inscripción no garantiza el acceso: la participación se confirmará mediante una invitación enviada por los organizadores.
“Simone Biles no sólo es una de las deportistas más destacadas del mundo, también es un símbolo de superación y perseverancia”, señaló el secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes.
Un ejemplo de resiliencia: Tokio 2020 y la salud mental
Biles también es reconocida por visibilizar la importancia del bienestar mental en el deporte. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, atravesó los llamados “twisties”, un bloqueo mental que afecta la sincronización corporal durante ejecuciones complejas, lo que la llevó a retirarse de varias pruebas.
Aunque la decisión generó opiniones divididas, la gimnasta priorizó su salud y encontró en ese episodio un punto de inflexión en su carrera. “Tenía mucho que demostrarme, pero una vez que todo terminó, me sentí muy liberada”, relató tiempo después.
Edinson Cavani, presente en el evento de Simone Biles en Buenos Aires
El delantero de 38 años formó parte del evento de la gimnasta, quien brindó una charla motivacional en la sede del GCBA, tras ser declarada como "Huésped de Honor", en la Ciudad. Por su parte, el jugador xeneize trabaja en su puesta a punto para reaparecer desde el arranque ante Barracas Central.
