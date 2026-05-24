Los extraños gestos de Yael Falcón Pérez con jugadores de Belgrano durante la final ante River
El árbitro de la final quedó en el centro de la escena por distintas situaciones con futbolistas del “Pirata” que no pasaron desapercibidas para los hinchas.
En medio de una final cargada de tensión entre River y Belgrano por el Torneo Apertura, Yael Falcón Pérez protagonizó una serie de gestos con jugadores del equipo cordobés que rápidamente comenzaron a viralizarse en las redes sociales.
Las cámaras captaron al árbitro manteniendo un trato muy cercano con algunos futbolistas del conjunto cordobés y eso despertó comentarios entre los hinchas, que no tardaron en marcar las imágenes y debatir sobre su actitud durante el encuentro.
Uno de los momentos que más repercusión generó fue el saludo con el defensor Adrián Sánchez, con quien intercambió palabras y un gesto amistoso en pleno partido. Minutos después, también se lo vio dialogando y sonriendo con el arquero Thiago Cardozo, otra situación que llamó la atención.
Los extraños gestos de Yael Falcón Pérez con jugadores de Belgrano que generaron polémica en redes
Si bien no hubo acciones polémicas desde lo arbitral hasta ese momento, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en X y otras plataformas, donde muchos usuarios cuestionaron la cercanía del juez con futbolistas de uno de los finalistas. Con la final empatada 1-1 en el Mario Alberto Kempes, cualquier detalle quedó bajo la lupa en una definición que se vive con máxima intensidad.
El historial de Yael Falcón Pérez con los finalistas del Torneo Apertura
Para Falcón Pérez no será un partido más en las estadísticas de su carrera, ya que se reencontrará con el equipo al que más veces dirigió desde su debut en la máxima categoría: a River lo arbitró en 22 oportunidades, con un saldo sumamente equilibrado de 9 victorias para el Millonario, 5 empates y 8 derrotas. Con Belgrano estuvo al frente de sus partidos en 9 ocasiones, registrando un dato curioso: el Pirata cosechó 3 triunfos y sufrió 6 caídas, sin haber registrado jamás un empate bajo su mandato.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario