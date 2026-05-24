Los extraños gestos de Yael Falcón Pérez con jugadores de Belgrano durante la final ante River.

Si bien no hubo acciones polémicas desde lo arbitral hasta ese momento, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en X y otras plataformas, donde muchos usuarios cuestionaron la cercanía del juez con futbolistas de uno de los finalistas. Con la final empatada 1-1 en el Mario Alberto Kempes, cualquier detalle quedó bajo la lupa en una definición que se vive con máxima intensidad.

Embed Qué hace Falcón Pérez jaja totalmente gagá pic.twitter.com/fYe6uQEl8m — Marian Herrera (@marianherrrera) May 24, 2026

El historial de Yael Falcón Pérez con los finalistas del Torneo Apertura

Para Falcón Pérez no será un partido más en las estadísticas de su carrera, ya que se reencontrará con el equipo al que más veces dirigió desde su debut en la máxima categoría: a River lo arbitró en 22 oportunidades, con un saldo sumamente equilibrado de 9 victorias para el Millonario, 5 empates y 8 derrotas. Con Belgrano estuvo al frente de sus partidos en 9 ocasiones, registrando un dato curioso: el Pirata cosechó 3 triunfos y sufrió 6 caídas, sin haber registrado jamás un empate bajo su mandato.