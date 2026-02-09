Los hinchas del Girona le soltaron la mano al Diablito Echeverri tras solo 93 minutos: "Que haga algo"

El futbolista argentino ingresó en el entretiempo, con Girona en ventaja y el partido controlado. Cuando el reloj marcaba el tiempo agregado y el triunfo parecía asegurado, tomó la pelota en campo propio e intentó regatear, pero se resbaló y perdió la posesión. Kike Salas estuvo atento, recuperó el balón y sacó un potente zurdazo desde afuera del área que decretó el 1-1 definitivo, dejando sin reacción al arquero y silenciando al estadio en el cierre del encuentro.