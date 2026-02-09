Los hinchas del Girona le soltaron la mano al Diablito Echeverri tras solo 93 minutos: "Que haga algo"
El futbolista quedó en el foco de las críticas en el equipo español tras un error clave ante Sevilla, pese a llevar apenas 93 minutos jugados en el club.
Claudio Echeverri no vive sus mejores horas en España. A menos de un mes de haber sido presentado oficialmente como refuerzo del Girona, el Diablito quedó bajo la lupa luego de un error determinante que le costó la victoria a su equipo frente al Sevilla dirigido por Matías Almeyda.
El volante argentino disputó su tercer partido con la camiseta del conjunto catalán y volvió a ingresar desde el banco. Sin embargo, esta vez no fue noticia por su desequilibrio o creatividad, sino por una acción desafortunada que terminó marcando el resultado que ya era en favor de su equipo pero que se terminó escapando.
El futbolista argentino ingresó en el entretiempo, con Girona en ventaja y el partido controlado. Cuando el reloj marcaba el tiempo agregado y el triunfo parecía asegurado, tomó la pelota en campo propio e intentó regatear, pero se resbaló y perdió la posesión. Kike Salas estuvo atento, recuperó el balón y sacó un potente zurdazo desde afuera del área que decretó el 1-1 definitivo, dejando sin reacción al arquero y silenciando al estadio en el cierre del encuentro.
Críticas y cuestionamientos en redes sociales para el Diablito Echeverri
Con el empate consumado, la reacción de los hinchas de Girona en redes sociales fue inmediata. Si bien hubo cuestionamientos al rendimiento colectivo, el argentino también quedó apuntado. “No sabe ni dónde juega”, escribió un usuario, mientras que otro fue más tajante: “Espero que lo sienten en el banquillo”.
Las miradas críticas parecen llegar de manera prematura para Echeverri, que apenas acumula 93 minutos en cancha repartidos en tres partidos, todos ingresando como suplente. El argentino tiene margen hasta el final de la temporada para revertir la imagen y responder a las altas expectativas que generó su llegada a préstamo desde Manchester City, con el objetivo de recuperar su mejor versión.
