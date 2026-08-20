River podría recibir una multa por una situación durante el partido con Independiente Santa Fe
El club quedó bajo la lupa de la Conmebol por una acción de Eduardo Coudet durante una pausa de hidratación en el 0-0 que se jugó en El Campín de Bogotá.
River consiguió un empate sin goles frente a Independiente Santa Fe en Bogotá y quedó bien posicionado para definir en el Monumental su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el encuentro disputado en El Campín dejó también una situación que podría generarle un nuevo inconveniente al club: una posible sanción económica por parte de la Conmebol.
El episodio se produjo durante una de las pausas de hidratación que se realizaron en el partido. Eduardo Coudet, entrenador del Millonario, movió el micrófono de ambiente que estaba ubicado en el banco de suplentes. La acción está contemplada por el reglamento del torneo y podría derivar en una multa para la institución. Aunque el hecho no tuvo ninguna incidencia sobre el desarrollo futbolístico del encuentro, la institución podría recibir una sanción económica en los próximos días.
El reglamento de la Confederación Sudamericana establece multas para este tipo de incumplimientos y el monto puede ubicarse entre los 3.000 y los 10.000 dólares. La eventual penalización recaería sobre el club y sería descontada de los ingresos correspondientes a los premios económicos que entrega la organización por la participación y el avance en las distintas etapas de la competencia.
¿Qué hizo el Chacho Coudet durante la pausa de hidratación?
El hecho que podría provocar la sanción ocurrió mientras los futbolistas aprovechaban la pausa de hidratación. En ese momento, el entrenador de River decidió correr el micrófono de ambiente que se encontraba próximo al banco. La normativa de la Conmebol establece determinadas condiciones para la ubicación y manipulación de los elementos utilizados durante las transmisiones oficiales.
Por ese motivo, la intervención del Chacho podría ser considerada una infracción y quedar sujeta a una sanción económica. El episodio no alteró el desarrollo del partido ni tuvo consecuencias deportivas inmediatas.
Sin embargo, River ya sabe que la Conmebol suele aplicar sanciones económicas ante situaciones vinculadas con elementos de transmisión o comportamiento dentro de los bancos de suplentes. La institución deberá aguardar ahora la determinación del organismo sudamericano para conocer si finalmente recibe una multa y cuál será el monto establecido.
No sería la primera sanción de River en la Copa Sudamericana
El antecedente más cercano se produjo durante la fase de grupos del mismo certamen. En aquella oportunidad, Facundo Colidio protagonizó una situación similar durante el encuentro frente a Bragantino en Brasil.
Durante una pausa del partido, el ahora exfutbolista de la Banda Roja empujó una de las cámaras utilizadas para la transmisión. El episodio también quedó bajo análisis y se convirtió en otro antecedente relacionado con la manipulación o afectación de elementos de producción televisiva. Por eso, la nueva situación protagonizada por Coudet vuelve a poner al club bajo la lupa de la Conmebol.
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