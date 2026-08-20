River podría recibir una multa por una situación durante el partido con Independiente Santa Fe

Por ese motivo, la intervención del Chacho podría ser considerada una infracción y quedar sujeta a una sanción económica. El episodio no alteró el desarrollo del partido ni tuvo consecuencias deportivas inmediatas.

Sin embargo, River ya sabe que la Conmebol suele aplicar sanciones económicas ante situaciones vinculadas con elementos de transmisión o comportamiento dentro de los bancos de suplentes. La institución deberá aguardar ahora la determinación del organismo sudamericano para conocer si finalmente recibe una multa y cuál será el monto establecido.

No sería la primera sanción de River en la Copa Sudamericana

El antecedente más cercano se produjo durante la fase de grupos del mismo certamen. En aquella oportunidad, Facundo Colidio protagonizó una situación similar durante el encuentro frente a Bragantino en Brasil.

Durante una pausa del partido, el ahora exfutbolista de la Banda Roja empujó una de las cámaras utilizadas para la transmisión. El episodio también quedó bajo análisis y se convirtió en otro antecedente relacionado con la manipulación o afectación de elementos de producción televisiva. Por eso, la nueva situación protagonizada por Coudet vuelve a poner al club bajo la lupa de la Conmebol.