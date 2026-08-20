A un mes de la final, la AFA recordó el Mundial 2026 de Argentina con un mensaje contundente

El mensaje apunta de esa manera a poner en perspectiva lo conseguido durante el torneo. Argentina no pudo quedarse con el trofeo, pero volvió a ser protagonista hasta el último partido y consiguió alcanzar una instancia que solamente dos selecciones pueden disputar en cada Mundial.

La respuesta de la AFA a las críticas

Uno de los fragmentos más fuertes del video está relacionado con las críticas y las teorías que circularon después de la final. La AFA utilizó nuevamente el concepto de una “campaña anti Argentina” para referirse al clima que rodeó al seleccionado durante el certamen. “Y por más campaña anti Argentina que haya pasado, llegamos igual. Por eso, cuando alguien te diga que algo pasó, vos decile que sí”, expresa la voz en off.

A partir de allí, el video reivindica la actitud mostrada por los futbolistas durante el torneo y pone el foco en el compromiso del grupo. “Pasó que hubo un equipo que dejó todo para ganar. Que peleó hasta el final, que nunca bajó los brazos y que, aunque ganó todo, esta vez le tocó perder”, continúa el mensaje.

Las lágrimas de Lionel Messi y el mensaje final

El cierre del video tiene como protagonista a Lionel Messi. Las imágenes muestran al capitán argentino emocionado después de la final y con lágrimas mientras recibía la medalla de subcampeón.

La AFA eligió ese momento para dejar el mensaje central de la publicación y convertir la derrota en una enseñanza sobre la importancia de continuar compitiendo. “Las lágrimas de nuestro capitán nos volvieron a enseñar que se puede ganar o perder, pero lo que no se puede, pase lo que pase, es dejar de intentar”, afirma el relato.

La frase funciona como conclusión de una producción que busca reivindicar el camino recorrido por el seleccionado y transmitir un mensaje de orgullo pese al resultado de la final. El video termina con una frase dirigida directamente al equipo: “Siempre con vos, Argentina”. Una manera de cerrar el homenaje y, al mismo tiempo, ratificar el respaldo institucional a un grupo que volvió a llevar a la Albiceleste hasta una final mundialista.