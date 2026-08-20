A un mes de la final, la AFA recordó el Mundial 2026 de Argentina con un mensaje contundente
La Asociación del Fútbol Argentino publicó un emotivo video sobre el camino de la Selección y volvió a responder a las críticas y teorías surgidas después de la derrota.
A un mes de la final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió volver sobre uno de los capítulos más importantes del ciclo de Lionel Scaloni. La entidad publicó un video especial para recordar el recorrido de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo, en una producción que combinó imágenes de los partidos, momentos de los jugadores y un mensaje dirigido especialmente a quienes cuestionaron al equipo después de la derrota ante España.
La Albiceleste perdió 1-0 frente al seleccionado español en el tiempo suplementario de la definición y se quedó a las puertas de un nuevo título mundial. Sin embargo, para la AFA, aquel resultado no puede opacar el recorrido que realizó el equipo durante el certamen. La publicación tuvo además un componente institucional muy marcado: volvió a cuestionar las teorías conspirativas y la denominada “campaña anti Argentina” que surgieron alrededor de la final.
El mensaje buscó reivindicar el esfuerzo de un grupo que, según la propia entidad, nunca dejó de competir y que volvió a instalar al seleccionado argentino en una final mundialista. “Hace un mes, algo pasó. Pasó lo que muchos no querían que pase. Que Argentina jugara otra vez una final. Y eso pasó, aunque muchos lo quieran pasar por alto”, comienza la voz en off del video.
El recorrido de la Selección Argentina hasta la final
La producción repasó diferentes momentos de la campaña argentina en el Mundial y puso especial énfasis en la capacidad del equipo para superar cada una de las etapas hasta llegar al partido decisivo. El relato destacó las remontadas y el recorrido de la Albiceleste, además de remarcar la clasificación a la final después de eliminar a Inglaterra en semifinales.
“Pasó que dimos vuelta todos los partidos que fuimos pasando, que pasamos a la historia dejando afuera a Inglaterra en una semifinal”, sostiene el video publicado por la AFA. La entidad también destacó que el plantel llegó a la competencia con un objetivo concreto: volver a disputar una final del mundo y brindarle una alegría a los hinchas argentinos.
El mensaje apunta de esa manera a poner en perspectiva lo conseguido durante el torneo. Argentina no pudo quedarse con el trofeo, pero volvió a ser protagonista hasta el último partido y consiguió alcanzar una instancia que solamente dos selecciones pueden disputar en cada Mundial.
La respuesta de la AFA a las críticas
Uno de los fragmentos más fuertes del video está relacionado con las críticas y las teorías que circularon después de la final. La AFA utilizó nuevamente el concepto de una “campaña anti Argentina” para referirse al clima que rodeó al seleccionado durante el certamen. “Y por más campaña anti Argentina que haya pasado, llegamos igual. Por eso, cuando alguien te diga que algo pasó, vos decile que sí”, expresa la voz en off.
A partir de allí, el video reivindica la actitud mostrada por los futbolistas durante el torneo y pone el foco en el compromiso del grupo. “Pasó que hubo un equipo que dejó todo para ganar. Que peleó hasta el final, que nunca bajó los brazos y que, aunque ganó todo, esta vez le tocó perder”, continúa el mensaje.
Las lágrimas de Lionel Messi y el mensaje final
El cierre del video tiene como protagonista a Lionel Messi. Las imágenes muestran al capitán argentino emocionado después de la final y con lágrimas mientras recibía la medalla de subcampeón.
La AFA eligió ese momento para dejar el mensaje central de la publicación y convertir la derrota en una enseñanza sobre la importancia de continuar compitiendo. “Las lágrimas de nuestro capitán nos volvieron a enseñar que se puede ganar o perder, pero lo que no se puede, pase lo que pase, es dejar de intentar”, afirma el relato.
La frase funciona como conclusión de una producción que busca reivindicar el camino recorrido por el seleccionado y transmitir un mensaje de orgullo pese al resultado de la final. El video termina con una frase dirigida directamente al equipo: “Siempre con vos, Argentina”. Una manera de cerrar el homenaje y, al mismo tiempo, ratificar el respaldo institucional a un grupo que volvió a llevar a la Albiceleste hasta una final mundialista.
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