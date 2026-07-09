Los problemas que enfrenta Noruega antes del duelo clave con Inglaterra por el Mundial 2026
El seleccionado que comanda Erling Haaland afronta la previa de los cuartos de final del Mundial en medio de un escenario complejo. Todos los detalles.
Noruega vive uno de los momentos más importantes de su historia futbolística tras meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026, pero la preparación para el trascendental choque frente a Inglaterra no ha sido la ideal. Después del resonante triunfo por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken debió enfrentar una serie de inconvenientes extrafutbolísticos que alteraron la tranquilidad de la delegación en la previa del compromiso que definirá a uno de los semifinalistas.
El equipo escandinavo había viajado hasta Fort Lauderdale para instalarse y preparar el encuentro del próximo sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, apenas llegó al hotel asignado se encontró con una situación completamente inesperada que obligó a modificar los planes en cuestión de horas. Según informó la cadena pública noruega NRK, varias de las habitaciones presentaban serios problemas de mantenimiento.
Los integrantes de la delegación detectaron olor a humo, presencia de moho y condiciones de limpieza que consideraron insuficientes para un plantel que necesita descansar en plena competencia. A eso se sumó el intenso ruido generado por una obra en construcción ubicada junto al establecimiento, lo que hizo prácticamente imposible conciliar el sueño.
La incomodidad fue tal que el seleccionado permaneció apenas una noche en ese alojamiento antes de solicitar un cambio. La FIFA, encargada de la logística de hospedaje durante la fase eliminatoria del Mundial, respondió rápidamente al reclamo y gestionó un nuevo hotel para la delegación noruega, además de asumir los costos adicionales que implicó el traslado. Aunque el problema habitacional quedó resuelto, la preocupación principal del cuerpo técnico continúa siendo el estado físico del plantel.
Lesiones, un virus y cambio de hotel: Noruega llega con varios contratiempos al duelo frente a Inglaterra
Además de varios futbolistas que arrastran molestias musculares propias del desgaste acumulado durante el torneo, el seleccionado también enfrenta un cuadro viral que afectó a distintos integrantes del grupo, incluido su capitán y principal conductor futbolístico, Martin Ødegaard.
El entrenador Solbakken confirmó la situación en declaraciones al diario Dagbladet y explicó que varios jugadores presentan tos persistente y dificultades para respirar con total normalidad. Si bien evitó hablar de un diagnóstico definitivo, consideró que los numerosos viajes realizados durante la competencia pudieron haber influido en la aparición de esos síntomas.
Al mismo tiempo, el entrenador tampoco descartó que la incómoda noche vivida en el hotel de Fort Lauderdale haya contribuido a empeorar el cuadro de algunos futbolistas, aunque aclaró que todavía resulta difícil establecer una relación directa entre ambos factores. Pese a las complicaciones, Noruega mantiene intacta la ilusión de seguir sorprendiendo en el Mundial.
Con Erling Haaland como máxima figura y referencia ofensiva, el conjunto europeo intentará dejar atrás una semana cargada de imprevistos para enfocarse exclusivamente en el desafío deportivo que representa Inglaterra, uno de los principales candidatos al título. El encuentro por los cuartos de final se disputará este sábado 11 de julio desde las 18 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, donde los Vikingos buscarán prolongar su histórica campaña a pesar de los numerosos obstáculos que marcaron su preparación.
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