Los problemas que enfrenta Noruega antes del duelo clave con Inglaterra por el Mundial 2026

El entrenador Solbakken confirmó la situación en declaraciones al diario Dagbladet y explicó que varios jugadores presentan tos persistente y dificultades para respirar con total normalidad. Si bien evitó hablar de un diagnóstico definitivo, consideró que los numerosos viajes realizados durante la competencia pudieron haber influido en la aparición de esos síntomas.

Al mismo tiempo, el entrenador tampoco descartó que la incómoda noche vivida en el hotel de Fort Lauderdale haya contribuido a empeorar el cuadro de algunos futbolistas, aunque aclaró que todavía resulta difícil establecer una relación directa entre ambos factores. Pese a las complicaciones, Noruega mantiene intacta la ilusión de seguir sorprendiendo en el Mundial.

Con Erling Haaland como máxima figura y referencia ofensiva, el conjunto europeo intentará dejar atrás una semana cargada de imprevistos para enfocarse exclusivamente en el desafío deportivo que representa Inglaterra, uno de los principales candidatos al título. El encuentro por los cuartos de final se disputará este sábado 11 de julio desde las 18 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, donde los Vikingos buscarán prolongar su histórica campaña a pesar de los numerosos obstáculos que marcaron su preparación.