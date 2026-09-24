Ariel Penel reveló el duro motivo de su retiro del arbitraje: "Estuve 29 días internado"
Tras más de una década en Primera División, el exjuez rompió el silencio sobre la enfermedad autoinmune que aceleró su salida y contó los detalles de la charla con Federico Beligoy.
A un par de meses de colgar el silbato de forma definitiva, Ariel Penel rompió el silencio y sacó a la luz la difícil situación personal que desencadenó su despedida de las canchas. A los 47 años, el exjuez de Primera División reveló que atravesó un delicado cuadro de salud que aceleró su retiro del arbitraje profesional, priorizando su bienestar físico y emocional.
El desencadenante fue una prolongada internación de casi un mes que encendió todas las alarmas. "Estuve 29 días internado, de los cuales 23 o 24 estuve con fiebre alta. Fueron de lo más sencillo a lo más grave. Determinaron que es una enfermedad autoinmune que se generó, en mi caso pudo haber sido emocional", confesó Penel en diálogo con TyC Sports. Aunque en la actualidad sigue bajo tratamiento farmacológico, aclaró que puede llevar una vida normal.
Sin embargo, para el réferi, hacer una vida cotidiana no era suficiente para encarar el nivel de exigencia que requiere el fútbol profesional. Ante la certeza de no poder rendir a su máximo nivel físico, tomó la decisión firme de no pegar la vuelta. Fue en ese momento cuando se reunió con Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, para comunicarle el fin de su ciclo.
Ariel Penel reveló la enfermedad que obligó su retiro del arbitraje tras hablar con Federico Beligoy
“Le dije: 'No me guardé nada, entregué el 100% cada vez que me tocó hacerlo', tanto en partidos como en entrenamientos, con mis errores y aciertos. Quiero quedarme con eso”, expresó sobre el emoconante mano a mano con el titular del gremio. Para Penel, tomar esta determinación implicó un impacto semejante al que atraviesa un futbolista al colgar los botines tras años de rutina y competencia.
Su última función oficial tuvo lugar el pasado 25 de mayo, en el cruce entre San Martín de Tucumán y Atlanta por la Primera Nacional. Con ese partido le puso punto final a una extensa trayectoria que comenzó en 2008 y que tuvo su salto a la máxima categoría en septiembre de 2014.
A lo largo de más de diez años en la elite, dirigió más de 370 compromisos entre la Primera División y las categorías del Ascenso. Aunque no llegó a vestir la escarapela de árbitro internacional, cerró su etapa con el reconocimiento de sus colegas y el ambiente futbolero tras una vida dedicada a la impartición de justicia en el campo de juego.
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