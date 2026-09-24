Ariel Penel reveló el duro motivo de su retiro del arbitraje: "Estuve 29 días internado"

El desencadenante fue una prolongada internación de casi un mes que encendió todas las alarmas. "Estuve 29 días internado, de los cuales 23 o 24 estuve con fiebre alta. Fueron de lo más sencillo a lo más grave. Determinaron que es una enfermedad autoinmune que se generó, en mi caso pudo haber sido emocional", confesó Penel en diálogo con TyC Sports. Aunque en la actualidad sigue bajo tratamiento farmacológico, aclaró que puede llevar una vida normal.