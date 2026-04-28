Luca Zidane se lesionó y no llegaría al debut de Argelia con Argentina en el Mundial 2026

La posible baja representa un golpe importante para el equipo dirigido por Vladimir Petkovic. Zidane se había consolidado como una pieza clave, siendo titular en gran parte de los últimos compromisos, incluyendo la Copa África y recientes amistosos internacionales.

Ante este escenario, el cuerpo técnico ya evalúa alternativas. Anthony Mandréa aparece como la opción con mayor experiencia, mientras que Melvin Mastil surge como una variante con menor rodaje. La decisión final será determinante para afrontar un debut que ya de por sí se presenta exigente.

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En su momento, el arquero explicó las razones que lo llevaron a representar a Argelia, a pesar de su vínculo con Francia, país donde su padre, Zinedine Zidane, se consagró campeón del mundo: "Cuando pienso en Argelia, me viene directamente a la cabeza mi abuelo. Desde pequeños, en mi familia siempre hemos tenido la cultura argelina. Hablé de esto con él antes de ir a la selección, estaba muy ilusionado. Desde el primer momento en que el entrenador y el presidente de la Federación me contactaron, fue una elección evidente para defender a mi país. Luego lo hablé con toda mi familia y todos estaban felices por mí".

Más allá del fuerte sentido de pertenencia, también influyó la posibilidad de tener mayor protagonismo a nivel internacional. Hoy, una lesión inesperada pone en pausa ese camino y deja a Argelia frente a un desafío adicional antes de su debut en el Mundial.