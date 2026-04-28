Luca Zidane se lesionó y no llegaría al debut de Argelia con Argentina en el Mundial 2026
El arquero titular del seleccionado africano sufrió una fractura tras una conmoción cerebral en el último partido. Esto lo dejaría casi afuera del debut mundialista.
A pocas semanas del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionado de Argelia recibió una noticia que genera alarma. Luca Zidane, su arquero titular, sufrió una lesión de consideración que pone en duda su presencia en el debut frente a la Selección Argentina, previsto para el 16 de junio en Kansas City.
El guardameta, que se desempeña en el Granada, protagonizó un duro choque durante el partido ante Almería en el fútbol español. En esa acción, impactó con el brasileño Thalys y debió ser retirado de inmediato para recibir atención médica. Las primeras evaluaciones confirmaron una conmoción cerebral, pero los estudios posteriores revelaron un panorama más complejo.
"Las pruebas médicas realizadas a Luca Zidane, tras la conmoción cerebral sufrida en el último partido ante la UD Almería, revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón", reza el comunicado oficial con el que Granada informó de la lesión. Este diagnóstico no solo lo deja fuera del cierre de la temporada, sino que también compromete seriamente su participación en la Copa del Mundo.
El futuro inmediato del arquero dependerá de la decisión que tome junto al cuerpo médico: en caso de optar por una intervención quirúrgica, los tiempos de recuperación lo marginarían del torneo; si, en cambio, se decide por un tratamiento conservador, aún existiría una mínima posibilidad de llegar en condiciones, aunque el riesgo es elevado.
La posible baja representa un golpe importante para el equipo dirigido por Vladimir Petkovic. Zidane se había consolidado como una pieza clave, siendo titular en gran parte de los últimos compromisos, incluyendo la Copa África y recientes amistosos internacionales.
Ante este escenario, el cuerpo técnico ya evalúa alternativas. Anthony Mandréa aparece como la opción con mayor experiencia, mientras que Melvin Mastil surge como una variante con menor rodaje. La decisión final será determinante para afrontar un debut que ya de por sí se presenta exigente.
En su momento, el arquero explicó las razones que lo llevaron a representar a Argelia, a pesar de su vínculo con Francia, país donde su padre, Zinedine Zidane, se consagró campeón del mundo: "Cuando pienso en Argelia, me viene directamente a la cabeza mi abuelo. Desde pequeños, en mi familia siempre hemos tenido la cultura argelina. Hablé de esto con él antes de ir a la selección, estaba muy ilusionado. Desde el primer momento en que el entrenador y el presidente de la Federación me contactaron, fue una elección evidente para defender a mi país. Luego lo hablé con toda mi familia y todos estaban felices por mí".
Más allá del fuerte sentido de pertenencia, también influyó la posibilidad de tener mayor protagonismo a nivel internacional. Hoy, una lesión inesperada pone en pausa ese camino y deja a Argelia frente a un desafío adicional antes de su debut en el Mundial.
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