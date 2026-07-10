Walter Samuel analizó el duelo Argentina-Suiza: "Es un equipo físico, pero con calidad"

En ese sentido, Samuel resumió la postura del cuerpo técnico con una frase que refleja la confianza depositada en el funcionamiento del equipo: “Miramos al rival pero también pensamos en el juego nuestro”.

Además del análisis táctico, el exdefensor también habló sobre el aspecto emocional que atraviesa el plantel en esta instancia decisiva del torneo. Con el sueño del bicampeonato todavía vigente, reconoció que dentro de la delegación existe una enorme ilusión por alcanzar una nueva final del mundo, aunque insistió en la importancia de concentrarse únicamente en el desafío inmediato.

“Estamos ilusionados de poder llegar a la final. Tenemos que ir paso a paso, ahora nos encontramos un rival muy duro como Suiza y tenemos que afrontar eso, pero tenemos la ilusión de poder cumplir y llegar a la final, que sería algo increíble. Y después te la jugás…”, manifestó.