Walter Samuel analizó el duelo Argentina-Suiza: "Es un equipo físico, pero con calidad"
El integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni destacó las características del próximo rival en el Mundial 2026 y aseguró que será un compromiso muy exigente.
La Selección Argentina ya tiene la mirada puesta en el duelo de cuartos de final frente a Suiza y, en la previa del encuentro que se disputará en Kansas City, Walter Samuel fue el encargado de representar al cuerpo técnico en la conferencia de prensa. El exdefensor analizó el potencial del conjunto europeo, resaltó los aspectos que más preocupan al equipo de Lionel Scaloni y también transmitió la confianza que existe dentro del plantel de cara a la definición del Mundial.
Con la experiencia de haber integrado durante años la defensa de la Scaloneta y ahora formando parte del equipo de trabajo campeón del mundo, Samuel remarcó que el análisis del rival ocupa un lugar importante en la preparación, aunque aclaró que Argentina mantiene como prioridad imponer su propia identidad futbolística.
Al describir a Suiza, el ayudante de Scaloni explicó que no se trata únicamente de un equipo intenso desde el aspecto físico, sino de un seleccionado con futbolistas de gran capacidad técnica y una estructura colectiva consolidada. “Es un equipo duro, físico. Pero también tiene mucha calidad, con Xhaka, Akanji… tienen gente desde abajo que puede jugar bien y son muy tranquilos con la pelota, son organizados”, expresó al realizar un diagnóstico del conjunto europeo.
El análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina sobre Suiza
Las palabras de Samuel reflejan el respeto con el que Argentina encara el compromiso. Desde el cuerpo técnico consideran que Suiza posee jugadores capaces de administrar los tiempos del partido, iniciar las jugadas desde el fondo con precisión y mantener un funcionamiento colectivo que le permitió instalarse entre los ocho mejores seleccionados del campeonato.
No obstante, el integrante del cuerpo técnico dejó en claro que el estudio del rival no modifica la esencia futbolística que caracteriza al equipo argentino. La idea sigue siendo apostar por el juego propio, sin renunciar al estilo que llevó a la Albiceleste a conquistar el título mundial y a consolidarse como uno de los principales candidatos.
En ese sentido, Samuel resumió la postura del cuerpo técnico con una frase que refleja la confianza depositada en el funcionamiento del equipo: “Miramos al rival pero también pensamos en el juego nuestro”.
Además del análisis táctico, el exdefensor también habló sobre el aspecto emocional que atraviesa el plantel en esta instancia decisiva del torneo. Con el sueño del bicampeonato todavía vigente, reconoció que dentro de la delegación existe una enorme ilusión por alcanzar una nueva final del mundo, aunque insistió en la importancia de concentrarse únicamente en el desafío inmediato.
“Estamos ilusionados de poder llegar a la final. Tenemos que ir paso a paso, ahora nos encontramos un rival muy duro como Suiza y tenemos que afrontar eso, pero tenemos la ilusión de poder cumplir y llegar a la final, que sería algo increíble. Y después te la jugás…”, manifestó.
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