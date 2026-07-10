El campeón del mundo que cuestionó al plantel de Portugal y bancó a Cristiano Ronaldo
Youri Djorkaeff, exfutbolista francés, analizó la eliminación del seleccionado luso en el Mundial 2026 y fue muy crítico con el funcionamiento colectivo.
La eliminación de Portugal del Mundial 2026 continúa generando análisis y opiniones de figuras históricas del fútbol internacional. En esta oportunidad, quien dejó una reflexión contundente fue Youri Djorkaeff, campeón del mundo con Francia en 1998, que apuntó directamente contra el funcionamiento del conjunto portugués y aseguró que Cristiano Ronaldo nunca contó con el respaldo futbolístico que necesitaba para marcar diferencias.
El exmediocampista consideró que el seleccionado luso afrontó el torneo sin una idea clara respecto al papel que debía cumplir su máxima figura. Desde su punto de vista, el problema no estuvo únicamente en el nivel mostrado por el delantero, sino en la manera en que el equipo desarrolló cada partido y en la falta de un esquema pensado para potenciar sus principales cualidades.
Durante una entrevista concedida a RMC, Djorkaeff explicó que la presencia de un futbolista con las características de Cristiano obliga a tomar decisiones concretas desde la planificación táctica. Para el francés, Portugal nunca hizo ese trabajo y terminó desaprovechando el potencial de uno de los mejores goleadores de la historia.
¿El plantel de Portugal boicoteó el Mundial 2026 de Cristiano Ronaldo?
"Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones", afirmó. Las declaraciones del exjugador francés rápidamente generaron repercusión por la dureza de sus conceptos.
Hablar de un supuesto "boicot" dentro del propio equipo despertó debate entre analistas y aficionados, ya que muchos consideran que el rendimiento colectivo de Portugal estuvo lejos de las expectativas durante toda la Copa del Mundo. Djorkaeff también sostuvo que las características futbolísticas del delantero portugués son conocidas desde hace muchos años y que el cuerpo técnico no podía esperar un cambio radical en su manera de jugar.
Según explicó, la responsabilidad recaía en quienes diseñaron el funcionamiento del equipo y no exclusivamente en el atacante. "Todos lo conocemos. Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor", concluyó.
Para el campeón del mundo con Francia, cualquier entrenador que decide incluir a Cristiano debe asumir que el sistema ofensivo debe favorecerlo mediante abastecimiento constante, movilidad de sus compañeros y una estructura que le permita explotar su capacidad goleadora dentro del área. En caso contrario, entiende que el futbolista pierde gran parte de su influencia en el desarrollo del juego.
Las palabras de Djorkaeff se suman a una larga lista de opiniones surgidas tras la despedida de Portugal del Mundial. La actuación del conjunto luso continúa siendo motivo de discusión entre exjugadores, entrenadores y especialistas, especialmente por el papel que desempeñó el "Bicho" durante el torneo.
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