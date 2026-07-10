El campeón del mundo que cuestionó al plantel de Portugal y bancó a Cristiano Ronaldo

Según explicó, la responsabilidad recaía en quienes diseñaron el funcionamiento del equipo y no exclusivamente en el atacante. "Todos lo conocemos. Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor", concluyó.

Con un gol de penal de Cristiano Ronaldo, Portugal iguala 1 a 1 con la Croacia de Modric

Para el campeón del mundo con Francia, cualquier entrenador que decide incluir a Cristiano debe asumir que el sistema ofensivo debe favorecerlo mediante abastecimiento constante, movilidad de sus compañeros y una estructura que le permita explotar su capacidad goleadora dentro del área. En caso contrario, entiende que el futbolista pierde gran parte de su influencia en el desarrollo del juego.

Las palabras de Djorkaeff se suman a una larga lista de opiniones surgidas tras la despedida de Portugal del Mundial. La actuación del conjunto luso continúa siendo motivo de discusión entre exjugadores, entrenadores y especialistas, especialmente por el papel que desempeñó el "Bicho" durante el torneo.