Luis de la Fuente y el rival que le gustaría enfrentar en la final del Mundial 2026: su respuesta sorprendió

Cambió el 11 de Lionel Scaloni vs. Inglaterra: Gastón Edul anticipó la formación de la Selección Argentina

Pese a esa revelación, De la Fuente también dedicó elogios al seleccionado inglés y recordó que antes del inicio del Mundial lo ubicaba entre los principales candidatos a quedarse con el título. “Respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, a la que antes de venir al Mundial cité como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado entre dos grandes selecciones, pero esperamos a cualquiera de las dos con los brazos abiertos”, aseguró.

Más allá de la expectativa por conocer al segundo finalista, el entrenador español también aprovechó la conferencia para poner en valor el rendimiento que mostró su equipo frente a Francia. España dominó gran parte del encuentro y dejó en el camino a uno de los seleccionados que llegaba con mayores aspiraciones de conquistar la Copa del Mundo.

"EL FUTBOLISTA ESPAÑOL ES EL MEJOR DEL MUNDO". Luis de la Fuente en la conferencia de prensa luego de la clasificación de España a la final del Mundial.



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En ese sentido, destacó la personalidad con la que jugaron sus futbolistas y no dudó en afirmar que actualmente dirige al mejor equipo del planeta. “Hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo”, manifestó.

Finalmente, el entrenador volvió a reivindicar el trabajo realizado durante los últimos años en el fútbol español y destacó la formación integral que reciben los jugadores desde las categorías inferiores. “Siempre he dicho que, para mí, el futbolista español es el mejor futbolista del mundo precisamente porque sabe cómo comportarse tanto en ataque como en defensa. Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores, de los equipos y de los clubes. Pongamos en valor lo que tenemos”, concluyó.