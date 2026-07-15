Luis de la Fuente y el rival que le gustaría enfrentar en la final del Mundial 2026: su respuesta sorprendió
El entrenador de España evitó inclinarse por cuestiones futbolísticas, aunque reconoció que existe un motivo personal que lo ilusiona especialmente de cara al partido decisivo.
España ya aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 y ahora espera conocer al rival que enfrentará en la definición del próximo domingo. Mientras Argentina e Inglaterra se preparan para disputar la segunda semifinal, el entrenador Luis de la Fuente fue consultado sobre cuál de los dos preferiría tener enfrente y dejó una respuesta que rápidamente despertó repercusión.
Luego de la victoria por 2-0 sobre Francia, que depositó a La Roja en la segunda final mundialista de su historia, el técnico español analizó el presente del torneo y valoró el nivel de los cuatro seleccionados que alcanzaron esta instancia. Para el director técnico, tanto el duelo entre España y Francia como el cruce entre Argentina e Inglaterra podían considerarse finales anticipadas debido al potencial de los equipos involucrados.
“Ayer hablábamos de que este España-Francia podía ser una final anticipada. Pero de igual manera creo que también comenté que Argentina-Inglaterra es otra final anticipada. No en vano se enfrentan las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA. No había pasado nunca en la historia y eso demuestra el potencial futbolístico que tiene este Mundial”, afirmó durante la conferencia de prensa.
El DT de España quiere jugar contra la Argentina de Lionel Scaloni
Cuando llegó el momento de elegir un posible rival para la definición, el entrenador aclaró que desde el punto de vista deportivo no tenía preferencias. Según explicó, tanto Argentina como Inglaterra presentan características muy diferentes y cualquiera de los dos supondrá una enorme dificultad para España. “No estamos para preferencias. Nos da igual. Cada uno tiene sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el de Inglaterra”, sostuvo.
Sin embargo, inmediatamente después reconoció que existe un aspecto personal que hace especialmente atractivo un eventual enfrentamiento frente a la Albiceleste. “Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni”, confesó, dejando en evidencia la buena relación que mantiene con el entrenador campeón del mundo.
Pese a esa revelación, De la Fuente también dedicó elogios al seleccionado inglés y recordó que antes del inicio del Mundial lo ubicaba entre los principales candidatos a quedarse con el título. “Respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, a la que antes de venir al Mundial cité como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado entre dos grandes selecciones, pero esperamos a cualquiera de las dos con los brazos abiertos”, aseguró.
Más allá de la expectativa por conocer al segundo finalista, el entrenador español también aprovechó la conferencia para poner en valor el rendimiento que mostró su equipo frente a Francia. España dominó gran parte del encuentro y dejó en el camino a uno de los seleccionados que llegaba con mayores aspiraciones de conquistar la Copa del Mundo.
En ese sentido, destacó la personalidad con la que jugaron sus futbolistas y no dudó en afirmar que actualmente dirige al mejor equipo del planeta. “Hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo”, manifestó.
Finalmente, el entrenador volvió a reivindicar el trabajo realizado durante los últimos años en el fútbol español y destacó la formación integral que reciben los jugadores desde las categorías inferiores. “Siempre he dicho que, para mí, el futbolista español es el mejor futbolista del mundo precisamente porque sabe cómo comportarse tanto en ataque como en defensa. Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores, de los equipos y de los clubes. Pongamos en valor lo que tenemos”, concluyó.
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