Mal momento del Racing de Gustavo Costas: tiene el peor arranque de su historia como local
La derrota por 3-2 ante el Tatengue en el Cilindro profundizó la crisis de la Academia, que nunca había perdido sus primeros cuatro partidos en casa.
Racing atraviesa un momento crítico en el Torneo Clausura 2025. El equipo de Avellaneda cayó este domingo por 3-2 ante Unión en el Cilindro por la séptima fecha de la Zona A, resultado que lo dejó con apenas cuatro puntos en el campeonato y hundido en los últimos puestos de la tabla.
El dato que más preocupa es histórico: el conjunto de Gustavo Costas nunca había arrancado un torneo perdiendo sus primeros cuatro partidos como local. En esta seguidilla negra, cayó ante Barracas Central (0-1), Estudiantes (0-1), Tigre (1-2) y ahora Unión (2-3). Si se suma la eliminación ante Platense en los octavos del Torneo Apertura, el registro se extiende a cinco derrotas consecutivas en el Cilindro, superando las tres caídas al hilo de 1934 y de la Copa Mercosur 1999.
La irregularidad en el plano local contrasta con el presente internacional. Mientras en la Copa Libertadores el equipo muestra otra cara —con un juego sólido que lo llevó a los cuartos de final tras una remontada épica ante Peñarol—, en el campeonato doméstico está penúltimo, solo por delante de Aldosivi.
Con cuatro puntos producto del empate con Boca y la victoria frente a Belgrano, la Academia quedó muy lejos de los ocho primeros que avanzarán a la fase final. Ahora afrontará una seguidilla determinante: recibirá a San Lorenzo, visitará a Huracán y luego volverá a Avellaneda para enfrentar a Independiente en el clásico y a Independiente Rivadavia. En el medio, tendrá el desafío mayor de los cuartos de final de la Libertadores ante Vélez.
En paralelo, el mal arranque también complica su clasificación a las copas internacionales para 2026. Con solo cuatro puntos de los últimos 21, Racing aparece 13° en la tabla anual, fuera de cualquier zona de clasificación. Hoy está a tres unidades de Tigre, último en zona de Sudamericana, y a 13 de Rosario Central, que ocupa el lugar de repechaje a la Libertadores. Las vías más rápidas para asegurarse su lugar continental serán consagrarse en el Clausura, en la Copa Argentina o en la actual edición de la Libertadores.
