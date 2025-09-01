Mal momento del Racing de Gustavo Costas: tiene el peor arranque de su historia como local

En paralelo, el mal arranque también complica su clasificación a las copas internacionales para 2026. Con solo cuatro puntos de los últimos 21, Racing aparece 13° en la tabla anual, fuera de cualquier zona de clasificación. Hoy está a tres unidades de Tigre, último en zona de Sudamericana, y a 13 de Rosario Central, que ocupa el lugar de repechaje a la Libertadores. Las vías más rápidas para asegurarse su lugar continental serán consagrarse en el Clausura, en la Copa Argentina o en la actual edición de la Libertadores.

