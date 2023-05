Pep Guardiola y el palito para el Real Madrid: "Buen viaje de..."

Guardiola también destacó una diferencia estratégica respecto del partido de ida que terminó 1-1 en el Santiago Bernabéu, de Madrid: "En el partido de ida decidí poner un interior más atrás y hoy lo puse más adelante. Hemos conseguido atacar con mayor fluidez. Este año en casa nos sentimos muy, muy fuertes. No sé porqué, pero nos sentimos muy cómodos", señaló Pep.

Manchester City irá en busca de su primer título de Champions frente a Inter, que eliminó a Milan en el clásico italiano, y Guardiola se refirió en términos generales a ese duelo: "Un equipo italiano es un equipo italiano. No hay nada mejor para un equipo italiano que no lo den como favorito. Pero ya tendremos tiempo de hablar de ello", señaló el ex director técnico de Barcelona y Bayern Munich.

EL PALITO DE GUARDIOLA AL MADRID AL FINALIZAR LA CONFERENCIA

Una vez finalizada la conferencia, donde el entrenador había explicado todo en detalles sobre el partido y las sensaciones que había generado, lanzó un “Thank you” y estaba abandonando su silla cuando, repentinamente, volvió y expresó: “Dicho esto, buen viaje de vuelta a España”.

Si bien muchos lo tomaron como un saludo normal, algunas personas y conociendo su pasado en Barcelona (club del cuál es hincha), lo tomaron como un gesto de deshago para todos los que decían que su equipo no iba a poder contra el último campeón de la competencia.

Embed Pep Guardiola es educado hasta para mandarte a tomar por culo.



Buen viaje de vuelta a España



pic.twitter.com/kjzOWooWUx — Marc Martínez (@marc98martinez) May 18, 2023